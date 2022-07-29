Meksika'daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Meksika'daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor

29.07.2022 10:53
Meksika'daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor

Düzce'de bir üretici, Meksika'daki arkadaşının önerisi üzerine kanserin baş düşmanı olarak bilinen siyah domates yetiştirdi.

Düzce'de bir üretici, Meksika'daki arkadaşının önerisi üzerine kanserin baş düşmanı olarak bilinen siyah domates yetiştirdi. Üretici Murat Yılmaz, tohumluk dikimden yüzde 100 verim aldıklarını ve bir sonraki sene 3 dönümlük arsaya ürünü dikeceklerini söyledi.

Düzce'nin merkeze bağlı Yenitaşköprü köyünde üretici Murat Yılmaz, siyah domates yetiştirdi. İlk olarak tohumluk dikim yapan Yılmaz'a fikri ise Meksika'da ki arkadaşı verdi. Siyah domatesin kanserin baş düşmanı olduğunu ve sağlığa bir çok faydası olduğunu öğrenen Yılmaz, ilk olarak 5 fideyi toprakla buluşturdu. İlk ürününü almaya gün sayan Yılmaz, gelecek sene siyah domates üretimini arttırarak 3 dönümlük arsa üzerinde dikim yapmayı hedefliyor.

"TÜKETİM DEĞİL ÖNCELİĞİMİZ ÜRETİM"

Siyah domatesin şifa deposu ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendiklerini ve ilk dikimleri tohum olarak kullanacaklarını belirten Yılmaz, "Siyah domatesleri bizde ilk gördüğümüzde şaşırmıştık. Arkadaşımız Meksika'ya gitti. Orada bu domatesi görünce, bizde Düzce'nin verimli topraklarında bunu denemek istedik. 5 tane fide ile başladık. Bu sene tüketim değil, üretim odaklı düşünüyoruz. Seneye 2-3 dönüm arazi üzerinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Siyah olduğunu görünce bununla ilgili araştırma yaptık. Bir çok hastalığa iyi geldiğini ve kanserin baş düşmanı olduğunu öğrendik. Bu sene tüketim değil üretim yapacağız. Tohumlarından istifade edip seneye bunu Düzce'de yaygınlaştırmak istiyoruz. Daha ilerleyen yıllarda büyük bir alana siyah domatesi yaymayı amaçlıyoruz" dedi.

"HASTALIKLARLA MÜCADELE ETTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Siyah domatesin çok farklı bir tadı olduğunu aktaran çiftçi Ercan Şahin, "İlk defa denediğim için pek bir şey anlamadım. İnternetten yaptığım araştırmalar sonrası kanser başta olmak üzere, birçok hastalığa iyi geldiğini öğrendim. Bu yüzden de tohumlarını ekmeyi tercih ettik. Denedik ve çok şükür amacımıza ulaştık. Yakın bir zamanda bu üretimi yaygınlaştırmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Siyah domates genellikle Akdeniz ülkelerinde yetişiyor. Antioksidan özelliği ile dikkat çekiyor. Ayrıca ülser, reflü gibi sıkıntılar ile savaşıyor. İçerdiği lif, bağırsaklardaki flora oranını da koruyor. İlaç sanayinde de kullanılan siyah domates, yaşlanmayı geciktiriyor, sivilce ve akne gibi sorunları da önlüyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Düzce'de balıkçılar sezona hazırlanıyor Düzce'de balıkçılar sezona hazırlanıyor Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 10 bin 183 ton iç fındık gönderildi Düzce'den AB ülkelerine yılın ilk yarısında 10 bin 183 ton iç fındık gönderildi Katliam yapmışlardı, 8 kişi tutuklandı Katliam yapmışlardı, 8 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Murat Yılmaz, Sonora, Düzce, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Meksika'daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Araç sahiplerine kötü haber! LPG fiyatları 30 kuruş artacak
13:26 Galatasaray'da dünyaca ünlü 10 numara gündeme geldi
13:24 Yavaş gitmesi için uyardığı maganda, baba ve oğlunu silahla kovaladı
13:12 Putin'den Erdoğan'a 'tahıl koridoru' jesti! Türkiye'ye yatırım için 15 miyar dolar göndereceği belirtildi
13:10 Eşlerini öldüren İranlı 3 kadının idam edildiği duyuruldu
13:01 Dua Lipa'nın konser verdiği salonda havai fişek patlatıldı! Yaralıların olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı
13:00 Yeni evlerinin duvarından kan sızıyor! Gözlerine uyku girmiyor
12:38 MEB okulların açılacağı tarihi açıkladı! İşte yeni eğitim öğretim döneminin takvimi
12:11 Avustralya'da bir vücut geliştirme fenomeni, çocuğunun yanında verdiği müstehcen pozu paylaşınca veliler ayaklandı
12:09 Avustralya'nın ilk başörtülü milletvekili Fatima parlamentoda: Başörtüsünü gururla takın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2022 13:57:31. #1.11#
SON DAKİKA: Meksika'daki arkadaşı ilham verdi, siyah domates görenleri şaşkına çeviriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement