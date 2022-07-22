Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisine şartlı sıfırlama - Son Dakika
Üye Girişi

Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisine şartlı sıfırlama

22.07.2022 10:51
Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisine şartlı sıfırlama

Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisi, yerli sanayicinin desteklenmesi için yalnızca maya ve etil alkol üretiminde kullanılmak kaydıyla sıfırlandı.

Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisi, yerli sanayicinin desteklenmesi için yalnızca maya ve etil alkol üretiminde kullanılmak kaydıyla sıfırlandı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli sanayicinin desteklenmesi amacıyla yalnızca maya ve etil alkol üretiminde kullanılmak kaydıyla ithal edilecek melas için gümrük vergisi yüzde 31,5 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Melasın gümrük vergisi, yem amaçlı ithal edilmesi durumunda yüzde 0 olarak uygulanıyordu.

YORUMLAR
500
Çin'den İthalatı Mayıs'ta İki Katını Aşan İrlanda'nın Toplam İthalatı 41 Ayın Zirvesinde Çin'den İthalatı Mayıs'ta İki Katını Aşan İrlanda'nın Toplam İthalatı 41 Ayın Zirvesinde Akif Hamzaçebi: 'İktidarımızda Vergi Reformu Yapacağız. İnsanlar Sabah Uyandığında Yeni Bir Vergiyle Karşılaşmayacak' Akif Hamzaçebi: 'İktidarımızda Vergi Reformu Yapacağız. İnsanlar Sabah Uyandığında Yeni Bir Vergiyle Karşılaşmayacak' İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat Yılın İlk Yarısında Yüzde 36,3 Arttı İsrail'in Çin'den Yaptığı İthalat Yılın İlk Yarısında Yüzde 36,3 Arttı
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisine şartlı sıfırlama - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:33 Malatya'da taleplere yetişemeyen esnaf, otomobiline karşılık kayısı takas etme kararı aldı! Şaşkına çeviren teklifler geldi
10:31 Gazeteci Cem Küçük'ten 'döviz' eleştirisi yapan Birce Akalay'a salvo: Böyle konuşanların kariyeri bitti
10:28 Ünlü isimleri forma tanıtımına çağıran Fenerbahçe'den 24 saatte akılalmaz satış! Tanesinin fiyatı dudak uçuklattı
10:19 Dedikodu yüzünden kanlı kavga! Komşusunu delik deşik etti
10:19 Sadettin Saran'dan 'eğitimde acil reform' mesajı: Bir milletin yok edilmesi için bomba ve füzeler şart değil
09:56 Aynı uçuruma ikinci kez devrilen sürücü bu kez can verdi
09:46 Yük taşıyan at, sıcaklığa dayanamayarak fenalaştı
09:35 Kişi başı 2500 TL'ye ilk konserini playback veren Merve Boluğur sahnede dansözlük yaptı
09:29 100 milyonu aşkın kişiyi çok kötü etkileyebilir! ABD'yi de sıcak vurdu
09:12 Kongre baskını olurken Donald Trump'ın televizyon izlediği duyuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 10:51:33. #1.11#
SON DAKİKA: Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisine şartlı sıfırlama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement