Buna göre, yerli sanayicinin desteklenmesi amacıyla yalnızca maya ve etil alkol üretiminde kullanılmak kaydıyla ithal edilecek melas için gümrük vergisi yüzde 31,5 yerine yüzde 0 olarak uygulanacak.

Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Melas ithalatında uygulanacak gümrük vergisine şartlı sıfırlama - Son Dakika

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