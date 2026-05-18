Meloni'den AB'ye Enerji Fiyatları için Esneklik Talebi

18.05.2026 15:06
İtalya Başbakanı Meloni, AB'ye bütçe kurallarında esneklik talep etti, aksi halde savunma zorlaşacak.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e bir mektup yazarak, enerji fiyatlarındaki artışla mücadele için AB'nin bütçe kurallarında esnek olmasını talep ederken, bunun gerçekleşmemesi durumunda savunma taahhütlerinin kamuoyuna açıklanmasının zor olacağını belirtti.

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı ve halihazırda geçici ateşkes durumunda olan savaşın tetiklediği enerji sektöründeki fiyat artışlarıyla mücadeleye yönelik İtalya, AB nezdinde bir girişimde bulundu.

Başbakan Meloni, von der Leyen'e bir mektup göndererek enerji sektöründeki fiyat artışlarına karşı AB'nin istikrar ve bütçe kurallarında daha esnek bir yaklaşımı benimsemesini talep etti.

Meloni mektubunda, AB'nin İstikrar ve Büyüme Paktı'nda savunma harcamalarına ilişkin muafiyetlerin genişletilmesini istedi.

Meloni, bunların gerçekleşmemesi halinde ise hükümeti açısından, AB'nin "Avrupa Güvenlik Eylemi (SAFE)" ortak savunma finansman programından yararlanılmasını kamuoyuna açıklamanın çok zor olacağını vurguladı.

İtalyan basınındaki haberlerde, AB Komisyonu'nun ise bu konuya sıcak bakmadığı ve istikrar paktının askıya alınması veya muafiyetine yönelik taleplere karşı tutumunda bir değişiklik olmadığını bildirdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
