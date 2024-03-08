Meme kanseri teşhisi için yapay zeka modelleri ücretsiz olarak hizmete açıldı

Ekonomi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisince yürütülen "Sayısal Göz- Mamografi Projesi" kapsamında geliştirilen yapay zeka modelleri, meme kanserinin erken teşhisi için açık kaynak olarak bugün itibarıyla ücretsiz olarak hizmete açıldı.

AA muhabirinin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanser türlerinde ilk sırada yer alan meme kanserinde, ölüm oranlarının azaltılması için erken teşhis çok önemli rol oynuyor.

Sayısal Göz-Mamografi Projesi kapsamında, mamografi görüntülerinin değerlendirilmesinde radyologlara karar destek sistemiyle tanı koyma ve meme kanserinin erken teşhisinde yardımcı olacak yapay zeka modelleri geliştirildi.

Radyologların mamografi görüntülerini okumadaki verimliliğini ve doğruluğunu artırmayı, mamografi değerlendirilirken ortaya çıkabilecek insani hatalardan kaynaklı olumsuz durumları en aza indirgemeyi amaçlayan uygulamayla, yapay zeka tarafından riskli olarak tespit edilen görüntüleri radyologların incelemesi için gerekli önceliklendirme işleminin yapılması öngörülüyor.

Sağlıkta yapay zeka kullanımı alanında iyi bir örnek olan uygulama, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bugün itibarıyla araştırmacı, akademisyen ve öğrencilerin yanı sıra sağlıkta yapay zeka ekosisteminin erişimine "ddo.link/sayisal-goz-mamografi" adresinden açık kaynak olarak ücretsiz sunuldu.