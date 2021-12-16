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Memur-Sen: "Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür" - Son Dakika

Memur-Sen: "Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür"

16.12.2021 18:53
Memur-Sen: "Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür"

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür. Asgari ücretteki artışı; enflasyon hedefinin ve verilerinin yerine gerçeğin dikkate alındığını gösteriyor" denildi.

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "2022 yılı asgari ücreti, 4.250? olarak açıklandı. Buna göre, 2.825 TL olan mevcut asgari ücret %50,4 oranında ve 1.425 TL artırılarak belirlenmiş oldu. Asgari ücretteki artışı; enflasyon hedefinin ve verilerinin yerine gerçeğin dikkate alındığını gösteriyor" ifadelerine yer verdi. Açıklamada, "Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 2022 yılı asgari ücreti tespit edilirken; piyasa gerçeklerinin, ekonomideki dalgalanmanın, alım gücündeki düşüşün dikkate alındığı görülmekte. Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Beklentileri Anketi Aralık ayı verilerine göre yılsonu enflasyon oranı %23,85 olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bu bilgi ve veriler çerçevesinde, asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür. Oluşan tablo; büyüyen, gelişen, vizyonunu ve misyonunu genişleten Türkiye fotoğrafıyla uyumlaştırma çabası içerisinde olunduğunun göstergesidir. Diğer taraftan, yıllardır dile getirdiğimiz gelir vergisinde muafiyet sağlanması ve damga vergisinin kaldırılmış olması hususu da ayrıca bir memnuniyet üretmiştir. Siyasi, idari ve iktisadi güçle işçilere yapılmış olan muafiyetlerle emeği, emekçiyi ve alın terini önemseme noktasında gösterilmiş olduğu irade, 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası 1 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında meydana gelen kur ve enflasyon tarafındaki beklenmedik artışların kamu görevlilerinin alım gücünde oluşturduğu kayıpların da telafi edilmesi noktasında gösterilmelidir. Ekonomide yaşanan beklenmedik dalgalanma, 6. Dönem Toplu Sözleşme kazanımlarımızı gölgelememeli; ek zam/ilave ödeme içeren Ek Protokol için en kısa sürede harekete geçilmelidir." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: "6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sonrası ortaya çıkan kur ve enflasyon kaynaklı olağandışı durum, kamu görevlileri ve emeklilerinin alım gücünü düşürmüştür. Bu minvalde, yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde İşveren-Hakem ürünü 5. Dönem Toplu Sözleşme kayıplarının telafisi için kamu görevlilerimize/emeklilerimize yönelik 'Ek Protokol' çağrımız karşılık bulmuş, kamu görevlileri ve emeklilerine yönelik ek zam/ilave ödeme yapılmasına yönelik çalışmaların Konfederasyonumuzla birlikte gerçekleştirileceği kamuoyuna deklare edilmişti. Asgari ücrette vuku bulan artış iradesi, 6. Dönem Toplu Sözleşme sonrası oluşan ekonomik dalgalanmayı dikkate alma konusunda da kendini göstermeli, 'Ek Protokol' çerçevesinde yapılacak ek zam/ilave ödeme, gelir vergisi yükünün hafifletilmesi, 3600 Ek Gösterge ve Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konuları da bir an önce hayata geçirilmelidir. Bu çerçevede, zaman kaybedilmeden yetkili konfederasyon Memur-Sen ile bir araya gelinerek, müzakerelere başlanılmalı ve kamuoyuna deklare edildiği üzere ek zammın 15 Ocak'ta maaşlara yansıması için çalışmalar bir an önce tamamlanmalıdır." - ANKARA

Toplu Sözleşme, Enflasyon, Memur Sen, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Memur-Sen: 'Asgari ücretteki artış enflasyon verilerinin üzerinde gerçekleşmiş, emekçilerin yüzünü güldürmüştür' - Son Dakika Ekonomi


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