Ekonomi

Memur-Sen'den zam teklifine tepki

Memur-Sen\'den zam teklifine tepki
13.08.2025 19:43
Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kamu işvereninin sunduğu zam teklifine sert tepki gösterdi. Yasav, "Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz. Yetersiz teklife hayır." dedi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, kamu işvereninin 2026 yılı için yüzde 10 + yüzde 6, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 zam teklifinin gerçekçi olmadığını ve kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamadığını söyledi. "İşveren, tutmayan enflasyon hedeflerini baz alarak bu teklifi layık görmüştür" diyen Yasav, teklifte refah payı, taban aylığa zam ve geliri dengeleyecek oranların yer almadığını vurguladı.

Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir ortamda düşük zam tekliflerinin kabul edilemez olduğunu belirten Yasav, "Bu teklif, memurun yaşadığı zorlukları görmezden gelmiştir. Kamu çalışanları arasında oluşan huzursuzluğu ve ücret adaletsizliğini gidermez" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kamu çalışanlarının ücretlerinin dengelenmesi yönündeki hassasiyetine rağmen teklifin bu yaklaşımı yansıtmadığını ifade eden Yasav, "Memurların ve emeklilerin kaybedecek 2 yılı daha yok. Adil ve acil teklif bekliyoruz" diye konuştu.

Memur-Sen'in taleplerini de sıralayan Yasav, 2026 yılı için birinci altı ayda yüzde 10 refah payı, 10 bin TL taban aylığa zam ve yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayda yüzde 20 oransal zam; 2027 yılı için ise birinci altı ayda 7 bin 500 TL taban aylığa zam ve yüzde 20 oransal zam, ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep ettiklerini hatırlattı.

Yasav, bunlara ek olarak ilave 1 derece verilmesi, 1. dereceye 3600 ek gösterge, akademisyen, şube müdürü, şef, amir, mühendis ve teknik personelin mali haklarının iyileştirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, bayram ikramiyesi, kira desteği, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, seyyanen ödemenin ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması ile 4688 sayılı Kanun'un revize edilmesi gibi taleplerin de masada olduğunu belirtti.

Yasav, "Türkiye büyürken alım gücümüz de büyüsün, milli gelir artarken memurun refah düzeyi de artsın istiyoruz. Toplu sözleşme masası adaleti tesis edecek güce sahiptir" dedi. Açıklama, "Gelirde adalet, ücrette denge istiyoruz, yetersiz teklife hayır!" sloganlarıyla sona erdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

