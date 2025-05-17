Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı

Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı

Yılın ilk 4 ayında gerçekleşen enflasyon ile SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 13,36; memur ve memur emeklilerin ise yüzde 6,95'lik maaş zammı kesinleşti. Her iki kesim de temmuz ayında yaşanacak maaş artışı için mayıs ve haziran ayı enflasyon verilerine odaklandı.

17.05.2025 10:01
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2025 yılına yüksek enflasyonla giren Türkiye'de, milyonlarca memur ve emekli gözünü mayıs ve haziran enflasyon verilerine çevirdi. Temmuz ayında yapılacak maaş zamları, bu iki ayın verileriyle kesinlik kazanacak. TÜİK'in şimdiye kadar açıkladığı 4 aylık enflasyon oranları ise ilk ipuçlarını veriyor.

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 13,36'YA ULAŞTI

TÜFE, ocakta yüzde 5,03; şubatta yüzde 2,27; martta yüzde 2,46; nisanda ise yüzde 3 olarak açıklandı. Böylece ocak-nisan dönemindeki toplam enflasyon yüzde 13,36 oldu. Bu rakama göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden yüzde 13,36 zammı garantilerken, memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 6,95 seviyesinde kesinleşti.

GÖZLER MAYIS VE HAZİRANDA

Zam oranlarının nihai hali için mayıs ve haziran enflasyon rakamları belirleyici olacak. Merkez Bankası'nın anketine göre mayıs ayı için yüzde 2,36, haziran içinse yüzde 1,77'lik bir enflasyon tahmini öne çıkıyor. Bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 18,09'a ulaşacak.

TEMMUZDA ZAM TABLOSU NASIL OLACAK?

Eğer tahminler gerçekleşirse:

  • SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, temmuz ayında yüzde 18,09 oranında maaş zammı alacak.
  • Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme farkı dahil olmak üzere yüzde 16,98 zamla maaşlarını artıracak.

Bu oranlar, özellikle düşük gelir grubundaki emekliler için kritik alım gücü artışı anlamına geliyor.

ENFLASYON KAYIPLARI TELAFİ EDİLECEK Mİ?

Temmuz zammı yalnızca enflasyon oranına göre şekillenecek. Ancak uzmanlar, yaşlılık aylığı ve en düşük emekli maaşı gibi kalemlerde ek iyileştirmeler yapılabileceğine de dikkat çekiyor. Hükümetin sosyal destek paketi kapsamında, ek ödemeler ya da taban maaş artışları gibi adımlar da gündeme gelebilir.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Yaşam, Memur, Zam, Ssk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Memur ve emekliler maaş zammı için gün saymaya başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 4832Memo.:
    sarı sendika istemiyoruz gerçek pazarlık yapan memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyen sendika istiyoruz. 3 0 Yanıtla
  • ahmet şahin:
    Sendikanın başındaki kendi fiyatını artırmak için bu haberleri yaptırıyor sanırım. 0 0 Yanıtla
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