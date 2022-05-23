Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak

Memur ve emeklinin son zamanlarda en çok merak ettiği konuların başında temmuz ayında almaları beklenen zam oranları yer alıyor. Taban tutarlarda enflasyon tahminlerine göre temmuz maaş hesabının şu şekilde olması bekleniyor:

2000 yılı öncesi SSK emeklisinin 3 bin 293 TL olan maaşının enflasyon yüzde 38,52 olursa maaşının 4 bin 561 TL'ye enflasyon yüzde 41 olursa da maaşının 4 bin 646 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

BAĞ-KUR emeklisinin 2 bin 399 TL olan maaşının 3 bin 323 TL ya da 3 bin 385 TL olabileceği belirtildi.

Memur emeklisinin 4 bin 276 TL olan maaşının 6 bin lirayı geçebileceği ihtimaller arasında yer alırken memur maaşlarının da 7 bin 500 TL'yi bulabileceği konuşuluyor.

65 yaş aylığının da enflasyon oranında artışla 1018 TL'den 1518 TL'ye kadar yükselmesi bekleniyor.

MAYIS VE HAZİRANDA BEKLENTİ NE?

Ayrıca temmuz ayında açıklanacak enflasyon oranı, ilk 6 aylık yüzde 7.5'lik zammı ne kadar geçerse, o oranda fark yansıtılacak. Nisan enflasyonuyla bu fark yüzde 24.2'ye (31.7-7.5) ulaşmıştı. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı artı fark ile şimdiden olası maaş artışı yüzde 31.2'yi buluyor.

Bu hesap mayıs ve haziran ayında enflasyonun eksi çıkmayacağı varsayımına dayanıyor. Merkez Bankası'nın son yayımladığı nisan ayı beklenti anketine göre de mayıs ve haziranda enflasyonun sırasıyla yüzde 2.86 ve yüzde 2.25 olacağı öngörülüyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİN MAAŞINI ENFLASYON ORANI BELİRLEYECEK

Beklenti anketindeki rakamlara göre temmuzda gerçekleşmesi beklenen son 6 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 38.52 olarak hesaplanıyor. Açıklanan rakamların bir miktar daha yüksek çıkması halinde bu oranın yüzde 40'ı bulması olasılıklar dahilinde. Öte yandan toplu sözleşme görüşmesi bulunmayan SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6'şar aylık enflasyon ne çıkarsa o oranda zam alıyor.

İlk 4 aylık rakamlarla zam yüzde 31.7'e ulaşmış durumda. Beklenti anketi rakamlarından yola çıkarsak yine bu kesimin zammı yüzde 40 sınırına ulaşacak. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi yılbaşında yüzde 25.46 zam almıştı.