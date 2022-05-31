Menkul-Gayrimenkul Sitelerine Satış ve Kiralama Bilgilerini Gib'e Bildirme Zorunluluğu Getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Menkul-Gayrimenkul Sitelerine Satış ve Kiralama Bilgilerini Gib'e Bildirme Zorunluluğu Getirildi

31.05.2022 10:44
Menkul-Gayrimenkul Sitelerine Satış ve Kiralama Bilgilerini Gib'e Bildirme Zorunluluğu Getirildi

Taşınır-taşınmaz alım-satım sitelerinin, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi. İlk kez 2022 Haziran ayında ilan verenler, 1 Ağustos’a kadar GİB’e bildirimde bulunacak.

Taşınır-taşınmaz alım-satım sitelerinin, mal ve hizmetlerin alım-satımı ve kiralanmasına yönelik bilgileri Gelir İdaresi Başkanlığı'na (GİB) sürekli bildirme zorunluluğu getirildi. İlk kez 2022 Haziran ayında ilan verenler, 1 Ağustos'a kadar GİB'e bildirimde bulunacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğe göre, taşınır ve taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin alınması, satılması veya kiralanmasına yönelik olarak verilen ilanların yayımlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar takvim yılının birer aylık süreleri içinde gerçekleştirdikleri işlemleri GİB'e bildirecek.

VERİLECEK BİLGİLER BANKA HESAP BİLGİLERİNİ DE İÇERECEK

Verilecek bilgiler; hizmetin sağlandığı internet adreslerini, hizmet verilen gerçek ya da tüzel kişilere ait bilgileri, taşınır, taşınmaz, mal ve hizmet satış/kiralama işlemlerine ilişkin her bir tahsilat veya satış işlemi tutarı ve tarihi ile tahsil edilen tutarların aracılık hizmeti verilenlere ödenmesine ilişkin banka hesap bilgilerini içerecek. GİB, belirlenecek başka bilgileri de isteyebilecek.

İLAN VERENLER, BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN SORUMLU OLACAK

Sitelere ilan verenler, verdikleri ilanlara yönelik olarak söz konusu sağlayıcıların bu madde kapsamında GİB'e bildirmek zorunda olduğu bilgileri bunlara vermek zorunda olacak. İlan verenler, bildirmek zorunda oldukları bilgilerin doğruluğundan da sorumlu olacak. Tebliğe eklenen geçici maddeye göre, tebliğ kapsamında sürekli bilgi verme yükümlülüğü getirilenler, ilk bildirimlerini ilk kez 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak 1 Ağustos'a kadar GİB'e yapacak.

HALEN YAYINDA OLAN İLANLAR İÇİN BİLDİRİM 31 AĞUSTOS'A KADAR YAPILACAK

Tebliğ kapsamında ayrıca bu yükümlülerin halen yayında olan ilanlar ile 31 Mayıs'a kadar ilk kez verilen ilanlara (bunlardan bu tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs'a kadar yayından kaldırılanlar ile 2022 Haziran'da yayını devam eden veya yayından kaldırılanlar dahil) ilişkin bildirimi 31 Ağustos'a kadar yapmaları gerekiyor.

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek İnternetteki gayrimenkul satış ve kiralama ilanları Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek Epdk, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında Azami Fiyat Limitini Yükseltti Epdk, Gün Öncesi ve Dengeleme Güç Piyasalarında Azami Fiyat Limitini Yükseltti
Kaynak: ANKA

Gelir İdaresi Başkanlığı, Haziran, Gazete, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Menkul-Gayrimenkul Sitelerine Satış ve Kiralama Bilgilerini Gib'e Bildirme Zorunluluğu Getirildi - Son Dakika


Son Dakika
11:03 Koparmanın bedeli çok ağır! Afyonkarahisar'da yetişen Eber sarısı çiçeğini koparana 109 bin lira ceza veriliyor
11:01 Suriyeli kadını tekmeleyip "Benzettim" diyen adam, ekipler tarafından yakalandı!
10:57 Gram altının fiyatı 978 lira seviyesinden alıcı buluyor!
10:55 Çan belediye başkanı Bülent Öz zimmete para geçirme iddiasıyla gözaltına alındı!
10:53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a uyarı: Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar
10:51 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan enflasyon tepkisi: Rakam yüzde 70 seviyesinde, her geçen gün 'hedef' dediğimiz noktadan uzaklaşıyoruz
10:49 Yılan paniği yerini "et yiyen sarıkız" korkusuna bıraktı! 13 santimetre boyuna ulaşan örümceğin zehri ölümcül!
10:45 Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Pelkas'ın yeni takımı belli oldu!
10:38 Mevlüt Çavuşoğlu: Fransa ve Almanya'nın büyükelçileri, Bakanlığa çağrıldı
10:09 Milli futbolcu Zeki Çelik'e Avrupa'nın köklü kulübü talip oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 11:12:52. #1.13#
SON DAKİKA: Menkul-Gayrimenkul Sitelerine Satış ve Kiralama Bilgilerini Gib'e Bildirme Zorunluluğu Getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement