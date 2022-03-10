Menvşe: "Adana-Ankara uçuşları yeniden düzenlenmeli" - Son Dakika
Üye Girişi

Menvşe: "Adana-Ankara uçuşları yeniden düzenlenmeli"

10.03.2022 09:41
Menvşe: "Adana-Ankara uçuşları yeniden düzenlenmeli"

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Adana-Ankara arası uçuşların, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe, Adana- Ankara arası uçuşların, ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

ATO Başkanı Menevşe, üyelerinden gelen talepler üzerine havayolu firmalarına çağrıda bulundu. Menevşe yaptığı açıklamada, "Bölgenin en önemli merkezlerinden olan Adana Havalimanı'ndan birçok şehre hatta ülkeye direkt uçuşlar yapılabilmekteyken, Ankara uçuşlarının saatleri ve sefer sayılarındaki seyreklik gerek iş dünyası temsilcileri gerekse bürokratların işini zorlaştırmaktadır. Adana Havalimanı, Mersin ve Osmaniye gibi çevre illerin de ulaşımını sağlayan, geniş bir yolcu kitlesine sahiptir. Bu illerden diğer illere havayolu ile seyahat etmek isteyen yolcular, Adana'yı tercih etmektedir. Üyelerimiz ve hemşerilerimiz tarifeli uçuşların az olmasından dolayı seyahatlerde aktarmalı uçuşları ya da karayolunu tercih etmektedir. Konuyla ilgili olarak üyelerimizden de gelen şikayet, günü birlik Ankara seyahatlerinde ciddi sıkıntı çektikleri yönünde" dedi.

Pandemi dolayısı ile havacılık sektörünün zor bir dönem geçirdiğini, seferlerin pandemi koşullarına göre revize edildiğini bildiklerini ifade eden Menevşe, şunları kaydetti:

"Ancak artık normalleşme dönemine girmiş bulunmaktayız. İşlerin hızlanmış olması nedeniyle ilimizdeki iş insanları ve bürokratlar, Ankara seyahatlerinde ciddi zaman kaybı yaşıyor. Sabah uçağıyla Adana'dan Ankara'ya giden bir iş insanımız, aynı gün işlerini bitirip, akşam uçağıyla da Ankara'dan Adana'ya dönerek ertesi gün işinin başına geçmek istiyor. Ancak mevcut tarifeli direkt seferler ile bunu yapmak maalesef mümkün olmamaktadır. Hafta içi ve hafta sonu sefer saatlerinin değişiklik göstermesinden dolayı; bir gün önce gitmek veya bir gün sonra dönmek zorunda kalınmaktadır. Bu da iş insanlarımız için hem zaman kaybı, hem de konaklama yapılması gerektiği için gereksiz bir maliyet oluşturmaktadır. Bu talebi üyelerimiz adına havayolu şirketlerine duyurmak istiyorum ve bir an önce karşılıklı direkt seferlere yeni bir düzenleme yapılarak, pandemi sonrası yeniden hızlanan ticari hayatımız önünde engel teşkil eden ve bizler için mağduriyete neden olan bu sorunun çözüme kavuşturulmasını beklediğimizi vurgulamak istiyorum." - ADANA

YORUMLAR
500
Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası Adana Ticaret Borsası

Atila Menevşe, Ticaret, Ankara, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Menvşe: 'Adana-Ankara uçuşları yeniden düzenlenmeli' - Son Dakika


Son Dakika
09:38 Aleyna Tilki yataktan iç çamaşırlı pozunu paylaştı! Hayranlarının tepkisi sert oldu: Ne meraklısın cinselliğe!
09:37 İngiliz ordusunda Ukrayna firarları: Emirlere karşı çıkıp savaşa katılmak üzere kaçtılar
09:35 İsrail Cumhurbaşkanı, Anıtkabir defterine Yahudilerin kutsal kitabı Zebur'dan 'barış' duası yazdı
09:35 İşte İstanbul'u esir alacak Aybar kar fırtınasının haritası
09:30 Tren garı umut istasyonu oldu! Savaş mağdurları için son çare!
09:28 Herzog, Avrupa'ya göndermek için İsrail gazını mı konuşmaya geldi? En uygun ve ucuz rota Türkiye
09:16 Mağazalar tek tek kapanıyor! Rus kadınları Victoria Secret'ın önünde uzun kuyruklar oluşturdu
09:08 Kar Boğaz'ı da vurdu: İstanbul Boğazı çift yönlü geçişlere kapatıldı
09:05 Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan tekrar bir araya geliyor mu?
08:56 Dünyanın gözü Türkiye'de: Ukrayna ve Rusya dışişleri bakanları bugün Antalya'da görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 09:56:21. #1.11#
SON DAKİKA: Menvşe: "Adana-Ankara uçuşları yeniden düzenlenmeli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement