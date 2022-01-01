Üye Girişi
Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu - Son Dakika

Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu

01.01.2022 00:01
Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri'nden sonra Fahrünnisa Evleri'nde de kura heyecanı yaşandı.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas, Aksinne, Uluırmak ve Turgutreis Evleri'nden sonra Fahrünnisa Evleri'nde de kura heyecanı yaşandı.

Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çekiliş Meram Belediyesinin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı. 1042 konuttan 524'ü için kuralar çekilirken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş çekiliş öncesi açıklamalarda bulundu.

"Her geçen gün belediyemize olan güven daha da artıyor"

Meram'da büyük konut hamlesinin hız kesmeden devam ettiğini kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Başlattığımız büyük konut hamlesinin birinci ayağı olan Turgutreis Evleri'nin başvuru sayısı 32 bin civarındaydı. Bu sefer neredeyse ikiye katlayarak 60 bine yakın başvuru alındı. Yoğun ilgi, belediyemize olan güveni temsil ediyor. Her geçen gün bu güven artarak büyüyor ve sırtımızdaki yükü daha da ağırlaştırıyor. Bize duyulan güvenin farkındayız ve bu farkındalıkla beraber çalışmaya gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız çalışma bir dönüşüm projesidir"

Kuraların noter huzurunda çekildiğini kaydeden Başkan Kavuş, "Yaptığımız çalışma bir dönüşüm projesidir. Fahrünnisa Hatun Kültür Merkezi'nin hemen önündeki ve arkasındaki alan, Uluırmak Kooperatifi'nin devamı olan bölgede Fahrünnisa Evleri ismiyle yapılıyor. Bu bölge daha önce, kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilmişti. Arsa sahiplerinin evleri artık yaşanmaz hale gelmiş, eskimiş ve ekonomik ömrünü tamamlamıştı. Konut hamlelerini başlattığımız bu bölgede özellikle değil, daha önce kentsel dönüşüm alanı olduğu için çalışma başlattık. Yaklaşık son 4 yıldır içinde bulunduğumuz dönem inşaat sektörü eli ile burada yapılaşmaya girilmesine müsaade etmedi. Biz de kooperatif sistemiyle buradaki dönüşümü başlatmış olduk" dedi.

"Belediye olarak bir araya getiren konumundayız"

Kooperatif sisteminde belediye olarak öncü olduklarını belirten Başkan Kavuş, "Arsa sahipleri ile görüşüyoruz. Olan arsaları da alıyoruz. Anlaşmalarını yaptıktan sonra kooperatif eliyle üye buluyoruz. Özetle arsa sahipleri arsasını veriyor, üyeler de bu işin ödemesini yapıyor. Hep beraber kooperatifi oluşturuyorlar. Belediye olarak da biz bir araya getiren, başı çeken, inşaatın başından sonuna kadar güven ortamının oluşmasını sağlayan bir kurum görevini yürütüyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Yoğun ilgiye kayıtsız kalmayacağız"

Başkan Kavuş açıklamasında yeni kooperatiflerin sinyalini vererek, "Meram'da büyük konut hamlesi inşallah devam edecek. Bu tür bir yoğun ilgiye karşı kayıtsız kalmayacağız. Konut açığı da devam ettiği sürece bizim geri adım atmamız mümkün değil. Hemşehrilerimiz kooperatif sistemiyle ev sahibi olmayı tercih ediyor. Biz de bu yöntemi kullanarak vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaya ama her şeyden önemlisi Meram'ın eski dönüşmeyi bekleyen bölgelerini dönüştürmeye devam edeceğiz. Şimdiden kurada adı çıkan hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyor, sağlık, huzur ve mutlulukla içerisinde oturmalarını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Kura sonuçları www.meram.bel.tr ve www.fahrunnisaevleri.com adresli internet sitesinden takip edilebilecek. - KONYA

Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu
Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu
Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu

YORUMLAR
500

geri dönüşüm, Konya, konut, Meram, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu - Son Dakika Ekonomi


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti Beklenen indirim haberi geldi! Karadenizbirlik, fiyatlarda yüzde 20 indirime gitti         
14:37
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 01:23:43. #1.13#
SON DAKİKA: Meram'da Fahrünnisa Evlerinde kura sonuçları belli oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement