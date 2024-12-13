Mercedes-Benz Kişiselleştirme Merkezini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Mercedes-Benz Kişiselleştirme Merkezini Güçlendiriyor

Mercedes-Benz Kişiselleştirme Merkezini Güçlendiriyor

Yeni MANUFAKTUR Stüdyosu ile Mercedes-Benz, üst düzey kişiselleştirme deneyimini artırıyor.

13.12.2024 14:19
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Mercedes-Benz sunduğu yeni ve üst düzey müşteri deneyimiyle Sindelfingen tesisinin küresel kişiselleştirme merkezi rolünü güçlendiriyor. Yenilikçi matris üretimi ve modern PixelPaint süreci ilk kez yeni MANUFAKTUR Stüdyosu'nda kullanılacak.

Mercedes-Benz müşterileri için geleneksel bir kalite göstergesi olan 'Made in Sindelfingen', hassasiyet ve ayrıcalığı temsil eden S-Serisi gibi üst sınıf modellerin üretildiği ultra modern Fabrika 56'yı ifade ediyor. Ancak Sindelfingen sadece S-Serisi'nin doğduğu yer değil. Burası aynı zamanda şirketin markalar arası ayrıştırma ve kişiselleştirme programı olan MANUFAKTUR'un da merkezi. Alanında uzman çalışanlar üst düzey araçlar için tekstil apresi, iç donanım, imalat ve özel boyayla ilgili kişiselleştirmeler gerçekleştiriyor. Şirket, MANUFAKTUR programını stratejik olarak daha da geliştirerek sektördeki zanaatkarlık geleneğini sürdürmeye devam ediyor ve Sindelfingen'in üst düzey araç üretim merkezi rolünü daha da önemli hale getiriyor.

Özel kişiselleştirme talebi olan müşteriler artık programı Sindelfingen merkezindeki geleneksel Mükemmeliyet Merkezi'nin yanı sıra aralık ayında açılan programın stüdyosunda da deneyimleyebiliyor.

Sindelfingen tesisindeki yeni stüdyoda müşterilere en üst düzeyde kişiselleştirmeye sahip ürün deneyimi için özel bir alan sunduklarını belirten Mercedes-Benz Group AG Üretim, Kalite ve Tedarik Zinciri Yönetiminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Jörg Burzer, "MANUFAKTUR deneyiminin içeriğini genişleterek hem tesisi hem de 'Made in Sindelfingen' kalite damgasını stratejik olarak geliştiriyoruz. Artık geleneksel zanaatkarlığı yenilikçi hale getirip dijital üretim süreçleriyle birleştiriyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre müşteriler, Mükemmellik Merkezi'nde hayallerinin aracını yapılandırdıktan sonra, araçta kullanılması istenen her bileşen, programda özenli bir hassasiyetle ve elle üretiliyor. Müşteriler daha sonra yeni stüdyoda aracın kendi isteklerine göre nasıl kişiselleştirildiğini ilk elden deneyimleyebiliyor. Her iki alanda da müşterilerin hayallerindeki kişiselleştirilmiş araçları gerçeğe dönüştürecek işçilik, ayrıntılara gösterilen özen ve en son üretim teknolojileri bir araya geliyor. Marka aynı zamanda yenilikçi yüksek teknoloji üretim yöntemleriyle kişiselleştirme seçeneklerini de kapsamlı şekilde genişletiyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz Kişiselleştirme Merkezini Güçlendiriyor - Son Dakika

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