Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi oldu - Son Dakika
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Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi oldu

22.04.2022 11:34
Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi oldu

2021 yılında 168 patent başvurusu ile Türkiye üçüncüsü olan Mercedes-Benz Türk, en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi unvanını da elde etti.

2021 yılında 168 patent başvurusu ile Türkiye üçüncüsü olan Mercedes-Benz Türk, en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi unvanını da elde etti.

Aksaray Kamyon Fabrikası ve Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda bulunan AR-GE merkezleri ile Daimler Truck'ın dünyadaki sayılı AR-GE merkezlerine ev sahipliği yapan Mercedes-Benz Türk, AR-GE ve inovasyon çalışmalarına devam ediyor. Mercedes-Benz Türk; Kamyon AR-GE ekibi 76, Otobüs AR-GE ekibi de 92 adet olmak üzere 2021 yılında toplam 168 adet patent başvurusunda bulundu. Bu rakamlar doğrultusunda 2021'de Türkiye'nin en çok yerli patent başvurusunda bulunan üçüncü şirketi olan Mercedes-Benz Türk, en fazla patent başvurusu yapan otomotiv şirketi unvanını da elde etti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası bünyesinde faaliyete alınan İstanbul AR-GE Merkezi ile ilk defa 2009 yılında AR-GE Merkezi Belgesi'ni aldı. Bu tarihten itibaren otobüs ve kamyon ürün gruplarında AR-GE çalışmalarına başlayan şirket, 2018 yılında Aksaray'da kurduğu AR-GE Merkezi ile kamyon ürün grubu özelindeki çalışmalarına hız kazandırdı. Mercedes-Benz Türk, 2014-2021 dönemini kapsayan 8 yıllık süreçte toplam 509 adet patent başvurusu gerçekleştirdi. - İSTANBUL

Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi oldu
Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi oldu

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Araştırma Geliştirme, Mercedes Benz, Patent, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz Türk, 2021 yılında en fazla yerli patent başvurusu yapan otomotiv şirketi oldu - Son Dakika


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