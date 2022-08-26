Mercedes-Benz Türk Temmuz ayında ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti - Son Dakika
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Mercedes-Benz Türk Temmuz ayında ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti

26.08.2022 10:49
Mercedes-Benz Türk Temmuz ayında ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti

2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam bin 370 adet otobüsü yurt dışına gönderen Mercedes-Benz Türk, Temmuz ayında 19 ülkeye 252 adet otobüs ihraç etti.

2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde toplam bin 370 adet otobüsü yurt dışına gönderen Mercedes-Benz Türk, Temmuz ayında 19 ülkeye 252 adet otobüs ihraç etti.

Geçen yıl Türkiye'nin en çok satan şehirler arası otobüs markası olan Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda ürettiği otobüslerin ihracatına devam ediyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Temmuz ayında 19 ülkeye 252 adet otobüs ihraç eden şirket, 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde ise toplam 1.370 adet otobüsü yurt dışına gönderdi.

Mercedes-Benz Türk, ürettiği otobüsleri Temmuz ayında aralarında Fransa, İsveç ve Almanya'nın da bulunduğu 18 Avrupa ülkesinin yanı sıra Asya kıtasında yer alan İsrail'e de gönderdi. Söz konusu dönemde 114 adetle en fazla otobüs ihraç edilen ülke olan Portekiz'i 33 adetle İtalya takip ederken, İngiltere'ye de 20 adet otobüs ihracatı gerçekleştirildi.

Mercedes-Benz Türk, Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda 2022 yılının Ocak-Temmuz döneminde ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç ederek Türkiye ekonomisine yine önemli bir katkı sağladı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Mercedes Benz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Mercedes-Benz Türk Temmuz ayında ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mercedes-Benz Türk Temmuz ayında ürettiği 10 otobüsten 7'sini ihraç etti - Son Dakika
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