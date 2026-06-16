Merkez Bankalarında Altın Hakkında Beklentiler Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Merkez Bankalarında Altın Hakkında Beklentiler Artıyor

16.06.2026 12:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının rezervlerinde altının payının artacağını öngörüyor.

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının rezervlerinde altının payının artmaya devam etmesinin, ABD dolarının küresel rezervlerdeki hakimiyetinin ise gelecek 5 yıl içinde zayıflamasının beklendiğini bildirdi.

Konseyin "2026 Merkez Bankası Altın Rezervleri Anketi"nin sonuçları, son yıllarda hız kazanan küresel "dolarsızlaşma" eğiliminin ve altın biriktirme stratejisinin sürdüğünü ortaya koydu.

Şubat ve mayıs ayları arasında 76 merkez bankasının katılımıyla yapılan araştırma, Orta Doğu'daki jeopolitik çatışmaların ardından rezerv yönetiminde yaşanan stratejik eksen kaymasını gözler önüne serdi.

Altın alımlarında tarihi rekor

Anket sonuçlarına göre, her 10 merkez bankasından 9'u, gelecek 12 ay içinde küresel merkez bankası altın rezervlerinin artmaya devam edeceğini öngörüyor. Altın rezervlerini artırmayı planladığını beyan eden merkez bankalarının oranı ise yüzde 45 ile tarihi bir zirveye ulaştı. Bu oran geçen yıl yüzde 43 seviyesinde gerçekleşmişti. Araştırma, altının rezerv varlık olarak son dönemde ABD tahvillerini geride bırakarak ilk sıraya yerleştiğini gösteriyor.

Altına ilginin aksine ABD dolarına güven keskin biçimde düşüyor. Katılımcıların yüzde 74'ü, gelecek 5 yıl içinde doların küresel rezervler içindeki payının azalmasını bekliyor.

Güvenli liman ve jeopolitik risk koruması

Merkez bankalarının altın tutma gerekçelerinde kriz dönemlerindeki performans, uzun vadeli değer saklama aracı olması ve portföy çeşitlendirmesi öne çıkıyor. Gelişmekte olan piyasalar ve gelişmekte olan ekonomilerin merkez bankalarında ise altının "jeopolitik risklere karşı koruma" rolü yüzde 85 gibi yüksek bir oranla dikkati çekiyor.

Yeni altın alımı planlayan bankaların yarısı bu alımları yerel para birimleriyle yerel alım programları üzerinden fonlayacağını belirtirken, yüzde 38'i mevcut rezerv varlıklarını satarak altına döneceğini ifade ediyor. Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle merkez bankaları, son 4 yılda yıllık ortalama 1000 ton altın biriktirdi. Bu miktar, önceki 10 yıl ortalama 500 tondu.

Katılımcıların yüzde 83'ü, 5 yıl sonra altının toplam rezervler içindeki payının çok daha yüksek olacağını tahmin ediyor.

İsviçre düşüşte

Anket, merkez bankalarının altınlarını nerede saklayacaklarına dair de yeni eğilimi ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 9'u son 12 ayda yurt içi depolama kapasitelerini artırdığını, yüzde 10'u ise yurt dışındaki depolama konumlarını çeşitlendirdiğini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası yüzde 57'lik tercih oranıyla en popüler kasa yeri olmayı sürdürürken, İsviçre Ulusal Bankasına yönelimin yüzde 12'den yüzde 6'ya gerilediği dikkati çekti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankalarında Altın Hakkında Beklentiler Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya Kupası’nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı Dünya Kupası'nda vize krizi: ABD ve Kanada kapıları kapattı
İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor İngiltere 16 yaşın altındakilere sosyal medyayı yasaklıyor
Bir ili sevince boğan gelişme Vali duyurdu: Resmi Gazete’de yayımlanmasını bekliyoruz Bir ili sevince boğan gelişme! Vali duyurdu: Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz
Kahramanmaraş’ta polis memuru evinde ölü bulundu Kahramanmaraş'ta polis memuru evinde ölü bulundu
Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım Bakan Çiftçi, yılbaşına kadar süre istedi: Sokak köpeklerinin hepsini barınaklara toplatacağım
Etiyopya’da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi hayatını kaybetti

12:46
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran’a yaptırım uygulamıyoruz
Trump: Anlaşmada ikinci aşamaya geçiyoruz, İran'a yaptırım uygulamıyoruz
12:31
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
11:53
TRT’de Dünya Kupası krizi Spiker görevden alındı
TRT'de Dünya Kupası krizi! Spiker görevden alındı
11:18
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisi kapatıldı: İmamoğlu adayımız değil
11:16
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
MHP lideri Devlet Bahçeli: Seçimin zamanında olması önemli
10:43
İsrail, İran’ın kalbini vuracaktı Son sözü Trump söyledi
İsrail, İran'ın kalbini vuracaktı! Son sözü Trump söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 12:57:15. #7.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankalarında Altın Hakkında Beklentiler Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.