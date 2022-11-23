Piyasaların gözü Merkez'in yarın açıklayacağı yılın son faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika
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Piyasaların gözü Merkez'in yarın açıklayacağı yılın son faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

23.11.2022 15:43

Merkez Bankası 2022 yılının son faiz kararını yarın saat 14.00'te açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek" diyerek sinyal verirken ekonomistlerle yapılan son Merkez Bankası faiz kararı anketinden 150 baz puan indirim beklentisi çıktı.

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısını yarın gerçekleştirip merakla beklenen faiz kararını duyuracak.

YÜZDE 10.5'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından piyasalar yarın açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

150 BAZ PUAN İNECEĞİ GÖRÜŞÜNDELER

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.

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Merkez Bankası, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Piyasaların gözü Merkez'in yarın açıklayacağı yılın son faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Piyasaların gözü Merkez'in yarın açıklayacağı yılın son faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti - Son Dakika
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