Piyasaların gözü Merkez'in yarın açıklayacağı yılın son faiz kararında! Ekonomistler tek bir tahminde birleşti

Yer altından gelen her şeyi kaydettiler! İşte Düzce'deki depremin ürkütücü sesi

Düzce beşik gibi! 138 artçı deprem yaşandı, biri fena salladı

Damadın düğün sırasında yaptığı itiraf hem gelini hem de konukları utandırdı

Merkez Bankası'nın (TCMB) Kasım ayındaki toplantısını yarın gerçekleştirip merakla beklenen faiz kararını duyuracak.

YÜZDE 10.5'E DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

Merkez Bankası ağustos, eylül ve ekim aylarında yüzde 85'i aşan enflasyon ve devam etmekte olan küresel sıkılaşma döngüsüne rağmen politika faizinde indirime giderek yüzde 10.5 seviyesine çekmiş ve gerekçe olarak ekonomide ivme kaybını göstermişti.

ERDOĞAN SİNYALİ VERMİŞTİ

Bu gelişmelerin ardından piyasalar yarın açıklanacak karara odaklandı. Merkez'in açıklaması merakla beklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz konusunda yaptığı açıklamalarda yıl sonuna kadar tek haneye indirilmesi yönünde hedeflerinin olduğunu belirterek "Faiz inşallah tek haneli rakama inecek." demişti.

150 BAZ PUAN İNECEĞİ GÖRÜŞÜNDELER

Reuters anketine katılan 14 ekonomistin tamamı ise Kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin 150 baz puan indirileceği görüşünde. Katılımcıların tahminlerinin büyük çoğunluğuna göre TCMB bir haftalık repo faizindeki aylardır devam eden indirim döngüsünü sonlandıracak ve yılı yüzde 9 faiz ile tamamlayacak.