Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay: 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay: 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz

Merkez Bankası'nın 2024 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladığı toplantıda konuşan Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, "Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" dedi. Hatırlanacağı üzere Akçay'ın ismi eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrasında başkanlık için geçiyordu.

08.02.2024 13:52  Güncelleme: 14:26
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, yılın ilk enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında konuştu. Akçay, "Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz" dedi.

CEVDET AKÇAY'DAN GÜNDEM YARATAN SÖZLER

Eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrasında adı o dönem başkanlık için de geçen TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay şu ifadeleri kullandı; "İçinde bulunduğumuz durumu size hatırlatayım. Fonlama maliyeti ile mevduat faizi bağlantısı kopmuş, politika faizi ile enflasyon oranı bağlantısı kopmuş, faiz kur bağlantısı kopmuş. Biz 7 aydır bu kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz.

"ENFLASYON HEDEFİNDE İDDİASIZ MERKEZ BANKASI OKSİMORONDUR"

Çok zor, modellemeyi bilen arkadaşlar dediğimi iyi anlayacaktır. Çok zor değil imkansıza yakın. Enflasyonda yüzde 36 hedefini değiştirmekten ziyade, o hedefe bizi sürekli yakınsatacak önlemleri devreye sokmak çok daha anlamlı. Öbür türlü yaptığınız işe olmayan bir önem atfediyor olursunuz çünkü bu normalleşme süreci, biriken veri ile bağlantıların tekrar kurulmasıyla birlikte uygun ortamı sağlayacak.

"HEDEFİN İMKANSIZ OLDUĞUNU GÖRDÜĞÜMÜZDE TEDBİRLERİ ALIRIZ"

Enflasyonda 36 hedefi iddialı mı? Evet iddialı. Ama iddiasız hedef ortaya koyan merkez bankası bence oksimorondur zaten. İddialı ama erişilebilir bir hedef, enflasyonu aşağı indirmekte veya enflasyonu düzeltmekte iddiasız ve rahat ulaşılabilir bir hedeften çok daha iyidir. Dolayısıyla yaptığımız şeyin doğruluğuna biz fena halde inanıyoruz. Hedefin imkansız olduğunu gördüğümüzde gerekli tedbirleri alırız" dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay: 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • side meister optik semih: Bu demek tir dolar fırlacak anlamına geliyor 95 19 Yanıtla
  • Necati Kaya: Peki bu ışe ben ekonomistim diyen sana ne diyecek,napiyon olm ne diyon sen demiyecekmi. 77 13 Yanıtla
  • Serkan Basar: Başarısızlığın itirafı olmuş :) 68 11 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: önceki Merkez Bankası başkanı gideli kaç gün oldu, hemen dedikodu... 55 13 Yanıtla
  • Erol MARASLI: Ekonomiden anlamayan dönemlik nas aklına düşen başekonomist bu sözlere kızmasın 48 5 Yanıtla
  • Emre ÖZER: Arkadaşlar ben sizin için özetliyorum. Çengelköy hıyarından bostan patlıcanına geçiyoruz demiş... 46 5 Yanıtla
  • eyup yamak: 7 aydır bağlantıları ben koparmadım.... 34 1 Yanıtla
  • Mehmet Ali Cetinkaya: Adamin bir isyerinde fazlasiyla haksızlığa uğrar ne yapacagini sasiran adam kiliseye papazin yanına gider . Ve sorununu anlatır. Papaz efendi kendisine bir zarf verir ve bunu is patronuna vermesine söyler . Adam ertesi günü zarfı götürür patronuna verir. Zarfın icindeki mektubu okuyan patron adamin bütün haklarını fazlasiyla öder . Ve üstelik terfi bile ettiririr adami. Duruma sasiran isci solugu papazin yanında alır . Papaz efendi, papaz efendi, sen ne dedinde bu adam bütün haklarimi bana fazlasiyla odedi der; Papaz cevap verir , ona gonderdigim kagitta söyle yazdim ; sen ne zamandan beri musluman oldun ? Yeryüzünden dünyada muslumanlar kadar birbirlerinin hakini yiyen baska bir kavim din yoktur … allahtan korkmasaydim dinimi degisecektim… calin yiyin bakalim nereye kadar… 19 13 Yanıtla
  • barbaros hayrettin paşa: Vatan millet sakarya diyecek ekonomistler gelsin milli olsun vatansever olsun 1 tane degil 5 tane getirin ortak kararlar alsınlar hangisi aklı selimse o kararı ortak verip hareket etsinler gemi batarsa herkes batar şu ekonomiyi düzeltin artık yeter 23 4 Yanıtla
  • PROJECT SKYNET: Helal olsun osman hoca demekki youtube twitter ekonomisti değil yeri geldiğinde elini tasin altina sokan sadece teori değil uygulamadada olan bir adammiş bakalim nasil olcak 12 8 Yanıtla
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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Akçay: 7 aydır kopan bağlantıları tekrar ihdas ediyoruz - Son Dakika


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