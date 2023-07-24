Dolar ve altın piyasası, Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı enflasyon raporuna bakıyor - Son Dakika
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Dolar ve altın piyasası, Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı enflasyon raporuna bakıyor

24.07.2023 16:55

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın perşembe günü açıklayacağı yılın 3. enflasyon raporuna odaklandı. Erkan'ın vereceği mesajların dolar ve altının seyrini etkilemesi bekleniyor.

Seçimlerin ardından Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, perşembe günü yılın 3. enflasyon raporunu açıklayacak. Erkan'ın yapacağı sözlü yönlendirmeler yurt içi piyasalarda oynaklığı etkileyecek.

TOPLANTI PERŞEMBE 10.30'DA

Seçimlerin ardından Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III'nin tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

PİYASALARDA OYNAKLIK ARTABİLİR

Analistler, bu hafta yurt içinde gözlerin TCMB Başkanı Erkan'ın açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu'na çevrildiğini belirterek, Erkan'ın yapacağı sözle yönlendirmelerden alınacak mesajların yurt içi piyasalarda oynaklığı artırabileceğini vurguladı.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında 2023 sonu enflasyon tahmininin ortalaması yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini ortalaması da yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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Hafize Gaye Erkan, Merkez Bankası, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar ve altın piyasası, Hafize Gaye Erkan'ın açıklayacağı enflasyon raporuna bakıyor - Son Dakika


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