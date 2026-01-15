Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
15.01.2026 09:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Londra ve New York'ta yatırımcılarla bir araya gelen Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, önümüzdeki iki ayda enflasyonda dalgalanma ihtimaline açık bir şekilde işaret etti.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York'ta yatırımcılarla yaptığı sunumlarda, para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını, ana eğilimdeki gerilemenin belirgin şekilde iyileştiğini vurgularken, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruştan taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Sunumda verilen mesajlara göre, dezenflasyon süreci yalnızca manşet verilerle sınırlı değil. Ana eğilimdeki gerileme belirginleşirken, bu iyileşmenin genel fiyatlama davranışlarına yayıldığı ifade edildi. Karahan, özellikle reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerindeki düzelmenin, fiyatlama disiplinini desteklediğine dikkat çekti.

"BÜYÜME DİRENÇLİ SEYRİNİ KORUYOR"

Karahan, ekonomik faaliyete ilişkin değerlendirmesinde büyümenin dirençli seyrini koruduğunu, ancak diğer faaliyet göstergelerinin daha karışık sinyaller verdiğini söyledi. Bu durumun, para politikasında ihtiyatlı ve veri odaklı yaklaşımı zorunlu kıldığı mesajı verildi.

"ENFLASYONDA DALGALANMA YAŞANABİLİR"

Merkez Bankası Başkanı Karahan, önümüzdeki iki ayda enflasyonda dalgalanma ihtimaline açık bir şekilde işaret etti. Ancak Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının 2026 yılında dezenflasyonu destekleyici ana unsur olacağını vurgulayarak orta vadeye ilişkin iyimserliği öne çıkardı.

"SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLECEK"

Karahan'ın en güçlü mesajlarından biri, para politikasının yönüne ilişkin oldu. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu kararlılıkla sürdürecek. Bu duruşun; Talep, döviz kuru ve beklentiler kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği belirtildi.

Karahan, politika faizine ilişkin atılacak adımların; Enflasyon gerçekleşmeleri, Ana eğilim, Enflasyon beklentileri dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde belirleneceğini söyledi. Faiz kararlarında toplantı bazlı, ihtiyatlı ve enflasyon görünümü odaklı bir yaklaşım izleneceği vurgulandı. Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde, para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacağını söyledi.

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 1234 1234:
    önce 500 lükleri basın piyasanın buna ihtiyaci var 17 0 Yanıtla
    4857Fener 4857Fener:
    geçen gün banka müdürünün biri bırakın 500 lüğü 5000 liralıkların basılması lazım dedi 4 0
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    eee hani düşecekti ? emekli memur zammı bitince yükselir zayen 7 0 Yanıtla
    06kTR99123 06kTR99123:
    Bunlar emeklileri dar gelirlileri, asgari ücretlileri kandırdıklarını sanıyor ancak kimse inanmıyor bunlara, inanmış gibi yapıyor. Yabancı yatırımcıya ne güvence veriyorlarda yatırımcı çekmeye çalışıyorlar, her şey pamuk ipliğine bağlı, kim gelip yatırım yapsın. 0 1
  • Hasan polat Hasan polat:
    faiz mi arttiracak anlamadik simdi 2 ay enflasyon yukselecek diyor FAIZI ARTTIRMASINLAR SIMDI 3 1 Yanıtla
  • poyraz can poyraz can:
    kalibresi düşük patron 3 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:33
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
Terör gazisi kumar borcu nedeniyle intihar etti
10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:46:58. #7.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.