Merkez Bankası Erzurum\'da Ekonomi Toplantısı Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara ve Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürü Fazilet Çavuşoğlu'nun yer aldığı heyet, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda iş dünyası temsilcileri ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Düzenlenen ekonomi istişare toplantısına; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Erzurum Kurul Başkanları ile Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi'nde görevli ETSO akademik danışmanları katıldı. Toplantıda, Merkez Bankası'nın mevcut para politikaları, enflasyonla mücadele adımları ve ülke ekonomisine dair genel durum değerlendirmeleri yapıldı. Alınan makroekonomik kararların bölgesel ticarete, üretime ve sanayiye ivme katacak etkileri detaylı bir şekilde ele alındı. İş dünyasının mevcut ekonomik planlamalar dahilindeki beklentileri doğrudan Merkez Bankası yetkililerine iletildi.

Toplantı, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi akademisyenleri ile iş dünyası temsilcilerinin yönelttiği soruların TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan ve beraberindeki bürokratlar tarafından yanıtlandığı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.