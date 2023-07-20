Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı - Son Dakika
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Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı

20.07.2023 15:14

Merkez Bankası, temmuz ayı için politika faizini 250 baz puan artırarak 17,5 seviyesine getirdi. Dolar, euro ve gram altının faiz kararına tepkisi ise belirlendi. Dolar/TL kuru 26,90 liradan işlem görürken, euro/TL kuru 30,22 liradan satışa sunuldu. Gram altın ise 1.714 lira dolaylarında seyretti. Merkez Bankası'nın faiz artırımı sürekli olarak devam ediyor.

Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı açıklandı. Geçtiğimiz ay 650 baz puanlık artış yapan Merkez Bankası temmuz ayı için ise politika faizini 250 baz puan arttırarak 17,5 seviyesine getirdi. Dolar, euro ve gram altının, Merkez Bankası'nın faiz kararına ilk tepkisi ise belli oldu.

DOLAR, EURO VE GRAM ALTINDA SON DURUM

Saat 15.00 itibarıyla dolar/TL kuru 26,90 liradan işlem görürken, euro/TL kuru ise 30,22 liradan satışa sunuldu. Faiz kararı sonrası gram altın ise 1.714 lira dolaylarında seyretti.

FAİZ ARTIRIMI SÜRÜYOR

Saat 14.00'te TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Öte yandan haziran ayında ise politika faizi 650 baz puan artışla yüzde 15 seviyesine yükseltilmişti.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Merkez Bankası Faiz Kararı Açıklandı - Son Dakika
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