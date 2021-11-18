Merkez Bankası faizi neden geç açıkladı? Kararsızlık mı var?

Merkez Bankası faiz indiriminde seriye bağladı. Eylül ayında 100 baz puan indirime giden Merkez, ekimde 200 baz puan, kasımda ise 100 baz puan indirime gitti. Böylece ağustos ayında yüzde 19 olan faiz, yüzde 15'e çekildi.

KARAR 5 DAKİKA GEÇ AÇIKLANDI

Ancak bugün açıklanan faiz kararında ilginç bir olay yaşandı. Normalde saat 14.00 olduğunda hemen açıklanan faiz kararı, bugün ise 5 dakika gecikmeli olarak açıklandı.

SON DAKİKA TELEFON GÖRÜŞMESİ YORUMU

Merkez Bankası'nın sitesinde yer alan veri, saat 14.05'te yayınladı. Bu durum ise farklı yorumlamalara neden oldu. "Acaba bir kararsızlık mı var?" diyen ekonomistler, "Kararla ilgili son dakika bir telefon görüşmesi yapılıyor olabilir" ifadelerini kullandı.