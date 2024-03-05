Merkez Bankası: Gıda ve hizmet grupları enflasyonda öne çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası: Gıda ve hizmet grupları enflasyonda öne çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesinde, gıda ve hizmet gruplarının fiyat artışlarıyla öne çıktığını belirtti. Raporda, yıllık enflasyonun hizmet sektöründe belirgin bir şekilde yükseldiği ve gıda grubunun fiyat artışlarının genel olarak güçlendiği ifade edildi. Ayrıca enerji grubunda petrol fiyatları ve akaryakıt kaleminin yükselişiyle birlikte aylık fiyat artışlarının devam ettiği vurgulandı. Üretici enflasyonunda ise dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında belirgin bir artış olduğu kaydedildi.

05.03.2024 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası Şubat ayına ilişkin enflasyon değerlendirmesinde, gıda ve hizmet gruplarına dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayına ait fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda Tüketici fiyatları şubat ayında yüzde 4,53 oranında yükseldiği, yıllık enflasyon 2,21 puan artarak yüzde 67,07 olduğu hatırlatılarak, "Yıllık enflasyon, hizmet sektöründe belirgin olmak üzere, tüm ana gruplarda yükseldi. Aylık bazda ise gıda ve hizmet grupları fiyat artışlarıyla öne çıktı. Gıda grubu aylık fiyat artışı genele yayılarak güçlenmiş, doğrudan etkilerinin yanı sıra yemek hizmetleri kanalıyla dolaylı olarak da manşet enflasyonu olumsuz etkilemeye devam etti" denildi.

Değerlendirmede enerji grubu aylık fiyat artışının ana belirleyicisi Kızıldeniz'deki jeopolitik gelişmelerle yükselen petrol fiyatları ile Türk Lirasının seyrini takiben akaryakıt kalemi olduğu ifade edilerek, "Ücret ayarlamalarının ve geriye doğru endeksleme eğiliminin devam eden yansımalarıyla hizmet grubunda genele yayılan fiyat artışları sürmüş, aylık hizmet enflasyonu bir önceki aya kıyasla önemli ölçüde zayıflamakla birlikte yüksek seyretti.

Hizmet grubunda, kira ve lokanta-otel fiyatlarında güçlü aylık artış eğilimi devam ederken, bu dönemde eğitim ve haberleşme hizmetleri de fiyat artışları ile dikkat çekmiştir. Temel mal grubu aylık enflasyonu şubat ayında zayıflamış, finansal koşullara duyarlılığı yüksek olan dayanıklı mallar başta olmak üzere bu grupta fiyatlar ılımlı bir şekilde yükseldi. Aylık üretici enflasyonu şubat ayında bir miktar yavaşlarken, yıllık üretici enflasyonu artış kaydetti. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji dışında kalan gruplarda aylık enflasyonun yüksek seyrettiği gözlenmiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları B ve C göstergelerinde zayıflamakla birlikte yüksek seyretmiş, göstergelerin yıllık enflasyonları artış sergiledi" denildi.

Aylık enflasyonun yüzde 7,29 oranında gerçekleştiği işlenmiş gıda grubunda ise ekmek-tahıllarda fiyat artışlarının kuvvetlendiğini, kırmızı et fiyatlarının etkilediği işlenmiş et ürünlerinde yüksek artışların devam ettiği, çiğ süt referans fiyat ayarlamasına bağlı olarak süt ve süt ürünlerindeki fiyat artışlarının da belirgin olduğunu ifade eden TCMB raporundan "Yurt içi üretici fiyatları şubat ayında yüzde 3,74 oranında artmış, yıllık enflasyon 3,09 puan yükselerek yüzde 47,29 oldu. Ana sanayi gruplarına göre incelendiğinde, enerji alt grubunda fiyatlar aylık bazda yatay seyrederken dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarında belirgin artış gösterdi. Aylık fiyat gelişmeleri sektörler bazında incelendiğinde, fiyat artışlarının genele yayıldığı izlenirken, rafine petrol ürünleri, mobilya, gıda ürünleri ve içecekler, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri, giyim eşyası ile ağaç ve mantar ürünleri öne çıkan alt gruplar oldu" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası: Gıda ve hizmet grupları enflasyonda öne çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Antalya, Yılın İlk 2 Ayında Yabancı Misafir Sayısını Artırdı
    11:41 Antalya, Yılın İlk 2 Ayında Yabancı Misafir Sayısını Artırdı

    Antalya, yılın ilk 2 ayında yüzde 10.82 artışla 499 bin 784 yabancı misafiri ağırladı. Şubat ayında ise yüzde 17.20 artış yaşandı. Almanya, en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu.

  • İstanbul PERDER, Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi
    11:35 İstanbul PERDER, Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi

    İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), Et ve Süt Kurumu (ESK) ile yaptığı protokol çerçevesinde ramazan boyunca dana eti fiyatlarını sabit tutma kararı aldı. İstanbul PERDER, dana kıyma kilogram fiyatını 314 lira, dana kuşbaşı kilogram fiyatını ise 344 lira olarak belirledi. Dernek, tüketiciyi fiyat artışlarına karşı korumaya çalıştıklarını belirtti.

  • Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması Panelinde Yerelden Kalkınma İçin Yapılması Gerekenler Tartışıldı
    11:35 Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması Panelinde Yerelden Kalkınma İçin Yapılması Gerekenler Tartışıldı

    Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, uzman isimler ve akademisyenlerin katıldığı "Antalya'nın Kooperatifçileri Buluşması" panelinde yerelden kalkınma için yapılması gerekenler mercek altına alındı.

  • Gezegenin sırlarının peşinde bir yolculuk:
    11:32 Gezegenin sırlarının peşinde bir yolculuk: "Ulusal Antarktika Bilim Seferleri"

    Türkiye'nin seçkin araştırmacılarının yer aldığı 24 kişilik ekipten oluşan 8. Ulusal Antarktika Bilim Seferi tamamlanırken, bilim insanları kıtada gerçekleştirdiği çalışmalarla gezegenin bilinmeyenlerine ışık tutacak.

  • 2023 Yılında 12 Milyon 159 Bin 664 Araç Muayenesi Gerçekleştirildi
    11:20 2023 Yılında 12 Milyon 159 Bin 664 Araç Muayenesi Gerçekleştirildi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in soru önergesine yanıt vererek, 2023 yılında muayene tekrarı hariç toplam 12 milyon 159 bin 664 aracın muayenesinin yapıldığını açıkladı. Bu araçların otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römork olarak dağılımı da verilen bilgiler arasında yer aldı.

  • Yabancıların taşınmaz edinimlerinde değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı
    11:18 Yabancıların taşınmaz edinimlerinde değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapıldı

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2024/2 sayılı genelgesi kapsamında yabancıların taşınmaz edinimlerinde kullanılacak değerleme raporlarına ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi. Yabancıların taraf olduğu işlemlerde düzenlenecek değerleme raporları, GEDAŞ Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından hazırlanacak. Değerleme raporu başvuruları Web Tapu üzerinden yapılacak.

  • Ordu'da Üretilen Kuruyemiş İşleme Makineleri 29 Ülkeye İhraç Ediliyor
    11:17 Ordu'da Üretilen Kuruyemiş İşleme Makineleri 29 Ülkeye İhraç Ediliyor

    Ordu'da üç arkadaşın 13 yıl önce açtığı fabrikada üretilen kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri 29 ülkeye ihraç ediliyor. Giresun'da 1993 yılından itibaren gıda ve makine sektöründe çalışan Erol Akbulut, Rıza Bozkurt ve Ömer Yılmaz, daha sonra kendi işletmelerini açmaya karar verdi. Akbulut, Bozkurt ve Yılmaz, 2011'de kuruyemiş kavurma ve işleme makineleri ile entegre tesis imalatı için Ordu Organize Bölgesi'nde (OSB) 1000 metrekare kapalı alanda fabrika kurdu. Yurt dışı pazarına Rusya ile adım atan firma, şu anda Avrupa, Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında toplam 29 ülkeye ihracat yapıyor.


10:24 Hatay’da 4 büyüklüğünde deprem Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
09:44 MİT ve Emniyet’ten MOSSAD operasyonu Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı MİT ve Emniyet'ten MOSSAD operasyonu! Gözaltına alınan ajan tanıdık bir isim çıktı
08:54 Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik Çizimler Resmi Gazete’de yayımlandı Polis ve bekçilerin kıyafet yönetmeliğinde değişiklik! Çizimler Resmi Gazete'de yayımlandı
05:47 TEM Otoyolu’nda korkunç kaza Yolun karşısına geçmeye çalışan 4’ü aynı aileden 5 kişi öldü TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! Yolun karşısına geçmeye çalışan 4'ü aynı aileden 5 kişi öldü
11:35 İstanbul PERDER, Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi İstanbul PERDER, Ramazan Ayında Kırmızı Et Fiyatlarını Sabitledi
11:34 Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal Belediye başkan adayından garip slogan: Arada kalma, yanımda kal
11:09 Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti Anayasa Mahkemesi limanlarda işletme hakkını 49 yıla uzatan düzenlemeyi iptal etti
10:43 Arda Güler Süper Lig’e geri mi dönüyor Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı Arda Güler Süper Lig'e geri mi dönüyor? Adının geçtiği takım Fener taraftarını çıldırttı
10:32 AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti AYM araç sahipleriyle ilgili kararı iptal etti
10:32 DolarTL 31,6000 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 31,6000 seviyesinden işlem görüyor
10:30 Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı Kafalarına maske taktılar Motosikletle dünyayı gezen kadına tecavüz edenler yakalandı! Kafalarına maske taktılar
10:18 New York’ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu New York'ta okula yürüyen kız çocuğu, yolda kopmuş kol buldu
09:47 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor 300 bin lira maaşı var ama eleman bulunamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 11:45:24. #1.11#
SON DAKİKA: Merkez Bankası: Gıda ve hizmet grupları enflasyonda öne çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement