Merkez Bankası: "Türk lirası ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verilmiştir" - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Merkez Bankası, kredi büyüme sınırlarını düşürdü - Son Dakika
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredi büyüme sınırlarını düşürerek sıkı para politikası duruşunu destekleyici ilave sıkılaşma adımları attı. TL ticari krediler için aylık büyüme sınırı yüzde 2'ye, ihtiyaç kredileri için yüzde 2'ye düşürülürken, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırı korundu. Ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine yönelik ilave adımlar üzerinde çalışıldığı belirtildi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bulunan bir tekstil atölyesinin deposunda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi 6 saattir devam ediyor. Yangın sırasında içeride bulunan 150 ton malzemenin mali değeri 3,5-4 milyon TL olarak açıklandı.
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Girişimci İşadamları Vakfı (GİV) tarafından düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünyada en fazla temsilciliği olan üçüncü ülke olduğunu belirtti. Sırakaya, Türkiye'nin yatırım ve ticaret rakamlarını paylaşarak, üretim ve ihracatın önemine vurgu yaptı. Ayrıca, adaletsizlik ve uluslararası yapılar konusunda eleştirilerde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle bir araya gelerek, iş dünyasına destek sözü verdi. Dağ, iş insanlarının belediyeyle rahatlıkla çalışmasını sağlayacaklarını ve her zaman yanlarında olacaklarını belirtti. Ayrıca, İzmir'in potansiyelini daha da geliştirmek için birlikte çalışacaklarını ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Diyarbakır'da yaptığı ziyaretlerde Türkiye'nin gelecek projeksiyonunu planladıklarını belirtti. Uraloğlu, 2053 yılına kadar yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgi vererek, ulaştırma ve iletişim alanında 272 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklarını söyledi. Ayrıca, Türkiye'nin stratejik konumunu vurgulayarak, 4 saatlik uçuş mesafesiyle 67 ülkeye gidilebildiğini ve bu ülkelerdeki ticaret potansiyelini değerlendirdi. Uraloğlu, ayrıca yapılan ve planlanan altyapı projeleri hakkında da bilgi verdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?