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Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı - Son Dakika

Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı

29.12.2021 11:44

Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak kur seviyeleri ile altın fiyatını açıkladı. Açıklamaya göre dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL oldu. Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

Hazine, kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) her gün saat 11.00'de döviz alış kuru yayınlayacağını duyurmuştu. Merkez Bankası, kur korumalı TL mevduat için baz alınacak yeni kur ve altın seviyelerini açıkladı.

YENİ KUR VE ALTIN SEVİYELERİ

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, dolar kurunun seviyesi 12,03 TL ve euro kurunun seviyesi ise 13,59 TL oldu. Saflık derecesi 995/1000 olan 1 gram altının fiyatı 696,44 TL, saflık derecesi 1000/1000 1 gram altının fiyatı ise 699,94 TL olarak açıklandı.

MEVDUAT SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Hesaplar 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak açılabilecek. Açılacak Türk Lirası vadeli hesaplara işleyecek faiz, kar payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı kıyaslanarak yüksek olan oran üzerinden mevduat ve katılım fonu sahibine ödeme yapılacak.

Hesap açılışındaki kur ile vade sonu kurunun ne olduğuna bakılmaksızın anapara ve faiz/kar payı tutarı müşteriye banka tarafından ödenecek.

Vade sonu kuru üzerinden hesaplanacak tutar, anapara ve faiz, kar payı tutarından büyükse; aradaki fark TCMB tarafından karşılanacak. Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda destekten faydalanılamayacak.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Türk Lirası, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası, 'kur korumalı TL mevduat' için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı - Son Dakika
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