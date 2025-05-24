Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti

Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti
24.05.2025 09:28
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranının vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltildiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tarafından yapılan makro ihtiyati çerçeveye ilişkin basın duyurusuna göre, makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen Türk lirası cinsi kısa vadeli borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişiklikler yapıldı.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için 1 yıla kadar vadede yüzde 12 olan zorunlu karşılık oranı, vadeye göre farklılaştırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 18'e, 3 aya kadar vadede yüzde 14'e yükseltildi.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası bu gece duyurdu! Oranlar değişti - Son Dakika

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