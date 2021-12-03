Merkez Bankası'na müdahalesine Özgür Demirtaş'tan çağrı: Yapmayın

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Merkez Bankası 1 Aralık Çarşamba tarihinde, 2014'ten bu yana ilk kez döviz piyasasında satım yönünde müdahalede bulunmuştu. 7 yıl aradan sonra bu hafta iki kez müdahale yapıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada,"Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu... Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

"REZERV SATMAYIN"

Bu müdahale sonrası Ekonomist Özgür Demirtaş, Merkez Bankası'nı "Yapmayın" diye uyardı. "Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir" diyen Demirtaş şöyle devam etti:

"Rezerv satmayın. Rezerv satarak kur dengelemek sağlıksız ve verimsiz bir yöntemdir. Rezervimizdeki her dolar çok değerli. Rezerv satmayın. Rezerv satmayın. Merkez Bankası'nın para politikasını düzeltin ve güven verin yeter"

ESKİ MERKEZ BANKASI BAŞKANI: YAPMAYIN

Merkez Bankası eski Başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ise "Yapmayın, sadece ilave döviz talebi yaratıyorsunuz. Sn CB'na "susmanız daha hayırlı olacaktır" demeniz döviz satmaktan daha etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.