Merkez Bankası'ndan Enflasyon Beklentileri Açıklandı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayı 'Sektörel Enflasyon Beklentileri' verisini açıkladı. Buna göre; 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi.

TCMB, finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek hazırlanan "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini açıkladı.

Buna göre; 2025 yılı Ocak ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine, reel sektör için 3,8 puan azalarak yüzde 43,8 seviyesine, hanehalkı için 4,3 puan azalarak yüzde 58,8 seviyesine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı, bir önceki aya göre 4,5 puan artarak yüzde 30,8 oldu.