Merkez Bankası'ndan Enflasyon Tahmini Güncellemesi

Ekonomi

Haber: NİSANUR YILDIRIM

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38'den yüzde 44'e yükseltti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon tahminlerimizde güncelleme yaptık. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 44'e gerileyeceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 yıllarında enflasyonun sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, bankanın İdare Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 2024 yılının son enflasyon raporunu açıkladı.

Karahan, 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 38'den yüzde 44'e çıkarılğını belirterek, "Enflasyon tahminlerimizde güncelleme yaptık. Enflasyonun, 2024 yıl sonunda yüzde 44'e gerileyeceğini öngörüyoruz. 2025 ve 2026 yıllarında enflasyonun sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 12 seviyesine gerileyeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Böylece yıl sonu enflasyon tahmini 2025 yılı için yüzde 14'ten yüzde 21'e, 2026 yılı için ise yüzde 9'dan yüzde 12'ye yükseltildi.

Karahan, "Güncellemelerimizde para politikasının görece etki alanı dışında kalan gıda fiyatları yanında beklentilerdeki gerilemenin öngörülerimizden yavaş gerçekleşmesi, başlangıç koşulları ve enflasyonun ana eğilimi ön plana çıkıyor" diye konuştu.

Karahan, ekim ayında enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğünü vurgulayarak "Hizmet enflasyonundaki iyileşme öngörülerimizden daha yavaş gerçekleşiyor" dedi.

(SÜRECEK)