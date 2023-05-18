Merkez Bankası'ndan nakit avansa 15 bin TL sınırı - Son Dakika
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Merkez Bankası'ndan nakit avansa 15 bin TL sınırı

18.05.2023 17:52

Bankaların nakit avans çekimine yönelik sınırlamasındaki ayrıntılar açıklandı. Nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet düzenlemesinden muaf tutulacak. 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek.

Kredi kartlarından nakit avans kullanımının son dönemde artması nedeniyle getirilen sınırlamanın ayrıntıları netleşti. Merkez Bankası, düzenleme için bankalara uygulama talimatı gönderdi.

15 BİN TL'YE KADAR NAKİT AVANS HARCAMALARI UYGULAMADAN MUAF

Buna göre nakit avans, kredili mevduat hesabı ve kartla yapılan kuyum harcamalarında 15 bin TL'ye kadar olan kısım menkul kıymet yükümlülüğü kapsamına girmeyecek. Başka bir deyişle 15 bin TL'ye kadar olan nakit avans harcamaları uygulamadan muaf tutulacak.

KART LİTİMİNİN 50 BİN TL ÜZERİNDE OLMASI GEREKECEK

Nakit avans ve kuyum harcamalarında 15 bin TL'lik istisna için kart limitinin 50 bin TL'nin üzerinde olması gerekecek.

TALEP YÜKSELİNCE DÜZENLEME YAPILDI

Kişisel kredi kartlarından belirli limitin üzerinde yapılan nakit avans çekimi menkul kıymet tesisi uygulamasına tabi tutulmuştu. Aynı karar kuyum harcamaları için de geçerli kılınmıştı. Her iki başlık için de yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olma şartı getirilmişti.

SEÇİM ÖNCESİNDE TALEBİN EN YÜKSEK OLDUĞU BORÇLANMA KANALI

Kredi kartına nakit avans ya da taksitli nakit avans maliyetleri aylık bazda yüzde 1,36 faiz ile TL cinsi en düşük borçlanmayı sağladığı için seçim öncesinde bireysel talebin en yüksek olduğu borçlanma kanalı haline gelmişti.

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Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan nakit avansa 15 bin TL sınırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan nakit avansa 15 bin TL sınırı - Son Dakika
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