Merkez Bankası'nın Rezervleri 2,5 Milyar Dolar Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın Rezervleri 2,5 Milyar Dolar Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 7 Haziran ile biten haftada 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artışla 86 milyar 356 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise 56 milyon dolar artarak 59 milyar 796 milyon dolara yükseldi.

13.06.2024 15:11
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Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Haziran ile biten haftada 2 milyar 504 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Haziran ile biten haftada 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artarak 83 milyar 909 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 7 Haziran haftasında 56 milyon dolar artarak 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın Rezervleri 2,5 Milyar Dolar Arttı - Son Dakika

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