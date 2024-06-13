Merkez Bankası'nın Rezervleri 2,5 Milyar Dolar Arttı

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Haziran ile biten haftada 2 milyar 504 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 7 Haziran ile biten haftada 2 milyar 504 milyon dolar artarak 146 milyar 152 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 447 milyon dolar artarak 83 milyar 909 milyon dolardan 86 milyar 356 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 7 Haziran haftasında 56 milyon dolar artarak 59 milyar 740 milyon dolardan 59 milyar 796 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL