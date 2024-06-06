Merkez Bankası'nın rezervleri artıyor

Ekonomi

ANKARA - Merkez Bankası'nın rezervlerindeki artış sürüyor. Banka verilerine göre, 31 Mayıs haftasında brüt rezervler 143,6 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta brüt rezervler 142,2 milyar dolar seviyesindeydi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, swap hariç net rezervlerin, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndüğünü bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda rezervlerdeki artışa ilişkin, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dış şoklara karşı dayanıklılığımız daha da artıyor. Rezervlerimiz ve makro finansal istikrarımız güçleniyor. Swap hariç net rezervlerimiz, 2020 yılı mart ayından sonra ilk defa pozitife döndü. Son 2 ayda swap hariç net rezervler 67 milyar dolar arttı. Brüt rezervler ise 143,6 milyar dolara ulaştı. Rezervlerimizin daha da artırılması için yeşil dönüşüm, enerji verimliliği ve yeni sanayi politikalarıyla sürdürülebilir cari açığa ulaşılması, doğrudan yabancı yatırımları artırmaya yönelik politikalar ve sermaye benzeri dış kaynağa erişim önem arz etmektedir. Bunu da programı kararlılıkla uygulayarak başaracağız."

Altın rezervleri ise 264 dolar arttı ve 59 milyar 476 milyon dolardan 54 milyar 790 milyon dolara çıktı.