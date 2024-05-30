Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 24 Mayıs ile biten haftada toplam rezervlerinin 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Brüt döviz rezervleri ise 4 milyar 216 milyon dolar artış göstererek 82 milyar 765 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri ise 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

30.05.2024 14:41
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Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 24 Mayıs ile biten haftada 3 milyar 117 milyon dolar artarak 142 milyar 242 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artarak 78 milyar 549 milyon dolardan 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 24 Mayıs haftasında 1 milyar 100 milyon dolar azalarak 60 milyar 576 milyon dolardan 59 milyar 476 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 3 milyar 117 milyon dolar arttı - Son Dakika

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