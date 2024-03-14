Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıkladığı verilere göre, 8 Mart ile biten haftada Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 386 milyon dolar azalarak 130 milyar 533 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri ise 2 milyar 726 milyon dolarlık bir azalışla 77 milyar 785 milyon dolara geriledi. Ancak altın rezervleri 8 Mart haftasında 2 milyar 340 milyon dolar artarak 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi.

14.03.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 386 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 8 Mart ile biten haftada 386 milyon dolar azalarak, 130 milyar 533 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 726 milyon dolarlık azalışla 80 milyar 511 milyon dolardan 77 milyar 785 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 8 Mart haftasında 2 milyar 340 milyon dolar artarak 50 milyar 408 milyon dolardan 52 milyar 748 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:55 Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi Mecidiyeköy metro durağında intihar girişimi
14:16 Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada Pilot paraşütle kurtuldu Askeri uçağın düştüğü anlar kamerada! Pilot paraşütle kurtuldu
13:16 Konya’da Türk Yıldızları’na ait askeri eğitim uçağı düştü Pilot kurtuldu, 1 şehit var Konya'da Türk Yıldızları'na ait askeri eğitim uçağı düştü! Pilot kurtuldu, 1 şehit var
13:01 Batman’da yeni belediye binasına ’’Büyükşehir’’ tabelası Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar Batman'da yeni belediye binasına ''Büyükşehir'' tabelası! Paylaşımların ardından perdeyle kapadılar
11:49 ABD’de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş ABD'de görüntülenen Eylem Tok ve oğluna soğuk duş! 3 kadın peşlerinden kovalayıp yüzlerine tükürmüş
15:00 DEVA Partisi’nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi DEVA Partisi'nin 200 TL görünümündeki seçim broşürü ses getirdi
13:55 Kate Middleton, İngiltere’nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi Kate Middleton, İngiltere'nin en sevilen kraliyet üyesi seçildi
13:35 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı’nda bulundu 20 yaşındaki kayıp gencin cesedi Belgrad Ormanı'nda bulundu
13:09 Reina’nın işletmecisi Mehmet Koçaslan’ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti Reina'nın işletmecisi Mehmet Koçaslan'ın sahibi olduğu Antik Turizm Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi iflas etti
12:47 Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu Sosyal medyada siyasi reklam harcamalarında CHP ve Murat Kurum lider oldu
12:37 İsrail Gazze’de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı İsrail Gazze'de insani yardım bekleyenlere ateş açtı: 6 ölü, 83 yaralı
12:36 Oyuncu Olivia Munn’a meme kanseri teşhisi konuldu Peş peşe 4 ağır ameliyat geçirdi Oyuncu Olivia Munn'a meme kanseri teşhisi konuldu! Peş peşe 4 ağır ameliyat geçirdi
12:27 “Dervişlik yolundayım“ diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor "Dervişlik yolundayım" diyen Leyla Bilginel, dergah kuruyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2024 15:41:12. #1.13#
SON DAKİKA: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 8 Mart haftasında 386 milyon dolar azaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement