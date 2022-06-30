Merkez Bankası rezervleri 102 milyar dolara dayandı - Son Dakika
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Merkez Bankası rezervleri 102 milyar dolara dayandı

30.06.2022 14:39
Merkez Bankası rezervleri 102 milyar dolara dayandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 908 milyon dolar artarak 101 milyar 936 milyon dolara çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 908 milyon dolar artarak 101 milyar 936 milyon dolara çıktı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 24 Haziran itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 894 milyon dolar artarak 60 milyar 342 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Haziran'da 59 milyar 449 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 14 milyon dolar artışla 41 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 594 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 908 milyon dolar artarak 101 milyar 28 milyon dolardan 101 milyar 936 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.01.202142.16953.36795.536
26.02.202140.71954.49595.214
26.03.202139.74650.89490.640
30.04.202140.93646.91587.851
28.05.202143.88448.72192.605
25.06.202140.91859.240100.158
30.07.202141.59264.128105.721
27.08.202140.30877.956118.265
24.09.202139.20582.840122.044
28.10.202139.67984.105123.463
26.11.202139.12287.024126.146
31.12.202138.48972.564111.052
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
17.06.202241.58059.449101.028
24.06.202241.59460.342101.936

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 102 milyar dolara dayandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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