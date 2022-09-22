Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın? - Son Dakika
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Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?

22.09.2022 16:35

Merkez Bankası, bugün yaptığı açıklama ile yüzde 13 olan politika faizini yüzde 12'ye indirdi. Ekonomistler faiz indirimi kararını sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla eleştirdi.

Merkez Bankası, TL'deki sert değer kaybı ve yıllık enflasyonun yüzde 80,21'e yükselmesine rağmen yüzde 13 olan politika faizini eylül ayında yüzde 12'ye düşürdü.

Banka; geçen yıl politika faizini eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında toplam 500 baz puan indirerek yüzde 19 seviyesinden yüzde 14 seviyesine çekmişti. Banka; ocak, şubat, mart, nisan, mayıs, haziran, temmuz ayında da beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmedi.

Ancak banka, sürpriz bir şekilde bu yılın ağustos ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13 seviyesine çekmişti.

EKONOMİSTLERDEN TEPKİ GELDİ

Faiz kararının dolar/TL, tüm zamanların rekorunu kırarak 18,40 TL seviyesinde işlem görmeye başladı. Ekonomistler faiz indirimini değerlendirdi.

"KAR ETMEK İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Yalçın Karatepe, "Krediye erişimin ciddi şekilde zorlaştırıldığı bu dönemde yapılan faiz indiriminin tek bir açıklaması olabilir: Bankalara ve dolayısıyla banka hisselerine destek olmak. Başka açıklaması olamaz. Faiz indirimi ile; bankaların MB'den borçlanma maliyeti düşecek. KKM faiz oranları düşecek, çünkü politika faizi +3 puan limiti var. Alsana maliyet indirimi ve kar etmek için büyük fırsat" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?

"ÇOK YAZIK"

Uğur Gürses faiz indirimine, "Çok yazık; kendi parasını gömen bir merkez bankası başka yerde yok..." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?

"GÜLER MİSİN, AĞLAR MISIN?"

Mahfi Eğilmez faiz indirimi kararının izahı olmadığını "Enflasyonun artmaya devam ettiği ülkede merkez bankası faiz indiriyor ve bazı yorumcular gerekçeye bakalım diyorlar. Güler misin ağlar mısın?" sözleriyle açıkladı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?

"HANGİ FAİZE KARŞIYIZ TAM OLARAK?"

Ozan Bingöl, "Merkez Bankasının faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye düşürdüğü bir ortamda; Vatandaşın Devlete olan borcuna uygulanan gecikme faizi yüzde 30. Vatandaşın Devletten olan alacağına uygulanan faiz ise yüzde 9. Şimdi biz hangi faize karşıyız tam olarak?!" değerlendirmesini yaptı.

Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın?
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Merkez Bankası, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası politika faizini yüzde 12'ye indirdi, uzmanlardan tepki gecikmedi: Güler misin ağlar mısın? - Son Dakika
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