Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutuyor - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutuyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutma kararı aldı. Karar metninde, enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun devam edeceği vurgulandı.

27.06.2024 14:10
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Merkez Bankası politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Karar metninde sıkı para politikası duruşunun enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana kadar devam edeceği, bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacağı ifade edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

Aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı, yakın döneme ilişkin göstergelerin yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşladığını teyit ettiğinin belirtildiği karar metninde "Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir.Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir.

Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon yılın ikinci yarısında tesis edilecektir" denildi.

Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla destekleneceğinin söylendiği metinde, likidite gelişmelerinin yakından izlendiği belirtildi. Sterilizasyon araçlarının, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı ifade edildi.

Metne göre, Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecek. Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacak.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutuyor - Son Dakika

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