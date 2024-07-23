Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutma Kararı Aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı faiz kararını açıkladı ve politika faizini yüzde 50'de sabit tutma kararı aldı. Karar metninde, Temmuz enflasyonuna ilişkin sinyaller verildi ve enflasyonun ana eğiliminin nispeten sınırlı kalacağı öngörüldü. Ayrıca, sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği ve enflasyon beklentileri ile fiyatlama davranışlarının yakından takip edileceği belirtildi.

23.07.2024 14:13
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Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi. Karar metinde Temmuz enflasyonuna ilişkin sinyal verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.

Karar metninde Haziran ayında aylık enflasyonun ana eğiliminin belirgin bir zayıflama kaydettiği belirtilerek öncü göstergelerin Temmuz ayında aylık enflasyonun, para politikasının görece etki alanı dışında kalan yönetilen-yönlendirilen fiyat ve vergi ayarlamaları ile işlenmemiş gıda fiyatlarındaki arz yönlü gelişmeler neticesinde geçici olarak artacağına işaret ettiği belirtildi.

Metinde "Buna karşın, ana eğilimdeki yükselişin nispeten sınırlı kalacağı öngörülmektedir. Yakın döneme ilişkin göstergeler yurt içi talebin, halen enflasyonist düzeyde olmakla birlikte, yavaşlamaya devam ettiğini teyit etmektedir. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyonist baskıları canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu yakından takip etmektedir" denildi.

"Sıkı para politikası duruşu sürdürülecek"

Parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki etkileri yakından izlendiği söylenen metinde "Kurul, parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda ise para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Para politikasındaki kararlı duruş; yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir" ifadelerine yer verildi.

Metinde kredi büyümesi ve kompozisyonu göz önünde bulundurularak makro finansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını destekleyecek şekilde yabancı para kredilere yönelik ek önlemlerin alındığı kaydedilerek kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edileceği bildirildi.

Likidite koşullarının muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlendiğinin belirtildiği metinde sterilizasyon araçlarının, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacağı vurgulandı.

Metinde, Kurulun, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyeceği belirtilerek "Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Politika Faizini Yüzde 50'de Sabit Tutma Kararı Aldı - Son Dakika

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