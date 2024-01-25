Merkez Bankası Rezervleri 1.7 Milyar Dolar Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ocak ile biten haftada 1 milyar 708 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 19 Ocak ile biten haftada 1 milyar 708 milyon dolar azalarak, 138 milyar 91 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 624 milyon dolarlık azalışla 91 milyar 990 milyon dolardan 90 milyar 366 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 19 Ocak haftasında 85 milyon dolar azalarak 47 milyar 810 milyon dolardan 47 milyar 725 milyon dolara indi. - İSTANBUL