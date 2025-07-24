Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi

Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 326 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Temmuz ile biten haftada 2 milyar 326 milyon dolar artarak 168 milyar 569 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 752 milyon dolar artarak 81 milyar 551 milyon dolardan 83 milyar 303 milyon dolara yükseldi. Altın rezervleri ise 18 Temmuz haftasında 574 milyon dolar artarak 84 milyar 692 milyon dolardan 85 milyar 266 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL