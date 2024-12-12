Merkez Bankası Rezervleri Artıyor

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Aralık ile biten haftada 1 milyar 652 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 6 Aralık ile biten haftada 1 milyar 652 milyon dolar artarak 159 milyar 390 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 818 milyon dolardan 95 milyar 11 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 6 Aralık haftasında 541 milyon dolar azalarak 64 milyar 920 milyon dolardan 64 milyar 379 milyon dolara geriledi. - İSTANBUL