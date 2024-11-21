Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Ekonomi

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 624 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 624 milyon dolar azalarak, 156 milyar 684 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolarlık artışla 92 milyar 121 milyon dolardan 94 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Kasım haftasında 2 milyar 593 milyon dolar azalarak 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolara indi. - İSTANBUL