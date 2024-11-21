Merkez Bankası Rezervleri Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri Azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım haftasında 624 milyon dolar azaldı.

21.11.2024 15:02
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Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 624 milyon dolar azaldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 15 Kasım ile biten haftada 624 milyon dolar azalarak, 156 milyar 684 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 969 milyon dolarlık artışla 92 milyar 121 milyon dolardan 94 milyar 90 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 15 Kasım haftasında 2 milyar 593 milyon dolar azalarak 65 milyar 187 milyon dolardan 62 milyar 594 milyon dolara indi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası Rezervleri Azaldı - Son Dakika

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