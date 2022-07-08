Merkez Bankası: Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi Yüzde 69,94'e Yükseldi

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 64,59'dan yüzde 69,94'e çıktı. Yıl sonu dolar beklentisi de 18,99'a çıktı. Doların 12 ay sonra 20,92 TL'ye çıkacağı öngörüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı, Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçlarını paylaştı. Sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 48 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilen sonuçlar şöyle:

"YIL SONU TÜFE BEKLENTİSİ YÜZDE 69,94 OLDU: Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZE 14'TE KALDI: Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak raporlandı.

YIL SONU DÖVİZ KURU BEKLENTİSİ 20,92'A ÇIKTI: Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,89 TL iken, bu anket döneminde 18,99 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,70 TL ve 20,92 TL olarak gerçekleşti.

2022 YILI BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜZDE 3,6 OLDU: Katılımcıların gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 oldu. GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 oldu."