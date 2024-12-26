Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak

Geniş Video İzle

Piyasaların gözü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün saat 14.00'te açıklayacağı yılın son faiz kararında. Bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan bankanın politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekmesi bekleniyor.

26.12.2024 07:31  Güncelleme: 07:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak.

YILIN SON FAİZ KARARI

Saat 14.00'te yılın son faiz kararı açıklanacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

BEKLENTİLER YÜZDE 47,50 İLE YÜZDE 50 ARASINDA

Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 4'ü politika faizinin sabit bırakılacağını öngörürken, 10'u indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin beklentilerinin ortalama değeri faizin 150 baz puan indirilerek yüzde 48,50'ye çekilmesi yönünde oldu.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 47,50 ile yüzde 50,00 arasında yer aldı. Ekonomistlerin 2025 yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,50 oldu.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu beklentisi yüzde 48,51 olurken 3 ay sonrası için beklenti yüzde 43,50'ye düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 30,84'ten yüzde 30,88'e yükseldi.

Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak

Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ramazan Karakuş:
    Asgari ücret 22.000 ev kirası 15.000 kalan 7000 ile nasıl geçinilecek Bi de 3 çocuk yapın diyorlar bu nasıl aşağılık bisey,MBA mezunuyum İngilizcem çok iyi akademik olarak sınavlara girdim 94 puanla elendim şimdi fabrikada çalışıyorum inşallah bu ülke batar yakında 19 5 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:40 Kiralık taşınmaz ilanlarında yeni düzenleme Kiralık taşınmaz ilanlarında yeni düzenleme
08:01 Rejim güçleri Humus’ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı Rejim güçleri Humus'ta ayaklandı, Suriye Milli Ordusu operasyon başlattı
07:32 Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak
07:05 Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma: Sanıklar adliyeye sevk edildi Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma: Sanıklar adliyeye sevk edildi
01:18 ÖTV’siz araç alımında yeni dönem başlıyor ÖTV'siz araç alımında yeni dönem başlıyor
13:19 Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ’i ziyaret edecek Özgür Özel asgari ücret ile ilgili HAK-İŞ ve TÜRK-İŞ'i ziyaret edecek
12:57 Gelecek Partisi’nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti’ye katıldı Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı
12:46 Erzurum’da 160 yıllık Taş Ambarlar’da yangın çıktı Erzurum'da 160 yıllık Taş Ambarlar'da yangın çıktı
12:45 Kırmızı ette fiyat istikrarına karşı harekete geçildi Kırmızı ette fiyat istikrarına karşı harekete geçildi
12:36 Erdoğan, SGK’ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz Erdoğan, SGK'ya borcu olan belediyelere seslendi: Tıpış tıpış ödeyeceksiniz
12:17 Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum Patronlardan yeni asgari ücrete ilk yorum
12:14 Ne diyeceği merak konusuydu İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın asgari ücret mesajı Ne diyeceği merak konusuydu! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret mesajı
11:56 Kreşe her geldiğinde “Yemekte ne var“ diye soran minik, sosyal medyayı salladı Kreşe her geldiğinde "Yemekte ne var?" diye soran minik, sosyal medyayı salladı
11:52 Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti Asgari ücretli kara kara düşünürken, tuzu kuru profesörün yaptığı yorum tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2024 08:59:46. #1.12#
SON DAKİKA: Merkez Bankası yılın son faiz kararını bugün açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.