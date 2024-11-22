Merkez Bankası Zorunlu Karşılık Oranlarını Güncelledi

Ekonomi

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Türk Lirası mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarılırken, yabancı para mevduata zorunlu karşılık oranı yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürüldü. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'e göre; TL mevduata uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 17'ye çıkarılırken, yabancı para mevduata zorunlu karşılık oranı yüzde 5'ten yüzde 4'e düşürüldü. Öte yandan TCMB tarafından yapılan açıklamada, "Tüzel kişi TL mevduat payı hedefi kaldırılmıştır. KKM'nin TL'ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef yüzde 75'ten yüzde 70'e indirilmiştir" denildi.