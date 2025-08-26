Merkez verileri yayımladı! İşte vatandaşın enflasyon beklentisi - Son Dakika
Ekonomi

Merkez verileri yayımladı! İşte vatandaşın enflasyon beklentisi

Merkez verileri yayımladı! İşte vatandaşın enflasyon beklentisi
26.08.2025 11:02
Merkez Bankası, "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketinin ağustos ayı sonuçlarını açıkladı. Ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e, reel sektör için yüzde 37,7'ye ve hane halkı için yüzde 54,1'e indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Yıllık enflasyon beklentileri, ağustosta piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu.

KASIM 2021'DEN BERİ EN DÜŞÜK DÜZEYDE

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti. Vatandaşın enflasyon beklentisi böylece Kasım 2021'den beri en düşük düzeye geriledi.

Veriler, piyasa katılımcıları anketi, iktisadi yönelim anketi ve TÜİK iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayii firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde ediliyor. TCMB, sektörel enflasyon verilerini Haziran 2024'ten itibaren yayımlamaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Merkez verileri yayımladı! İşte vatandaşın enflasyon beklentisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 1234:
    piyasa enflasyonu yüzde 50 ne 22 ya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
