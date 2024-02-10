Merkezefendi Belediyesi\'nce Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başladı

Merkezefendi Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' başladı.
Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmaya devam ediyor. Girişimci kadınlara ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve geleneksel hale getirilerek daha önce beş kez düzenlenen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin altıncısı Merkezefendi Kültür Merkezi'nde coşku ile başladı. Üç gün boyunca üreten kadınlar ürünlerini satışa sunacak, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.
250'nin üzerinde standın yer aldığı festivalin açılış programına, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Hüdai Tirit, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Kadın, üretim ve emek deyince ilk akla gelen şey Merkezefendi ilçemiz ve Merkezefendi Belediyemiz oluyor. Bugün itibariyle 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'mizin altıncısını gerçekleştirmenin mutluluğunu, onurunu ve keyfini kadınlarımızla beraber yaşıyoruz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadınız destek oldunuz. Kadınlarımız üretsin üretimin içinde olsun istiyoruz. Gerçekleştirmiş olduğumuz bu festivalimizde Merkezefendi'de ve Denizlimizdeki kadınlarımızın ne kadar üretken ve üretimin içinde olduğunu görüyoruz. Festivalimiz 3 gün boyunca dolu dolu geçecek. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Bugün Ritmin Melekleri'nin performans sergileyeceği darbuka gösterisi, çocuklar için kum boyama etkinliği, canlı karikatür performansı, magnet boyama etkinliği, çocuklar için sevgi bilekliği yapımı, bez çantaya taş baskı boya etkinliği, çocuklar için çerçeve boyama etkinliği, çocuklar için kukla gösterisi ve Tolgay'ın sahne aldığı kadınlar matinesi olacak.
Festivalin son gününde ise; önlük taş baskı etkinliği, bez çantaya taş baskı etkinliği, canlı karikatür performansı, Ritmin Melekleri'nin performans sergileyeceği darbuka gösterisi, ebru etkinliği gerçekleştirilecek. Çocuklar için ise; sevgi bilekliği yapımı, kum boyama etkinliği ve kukla gösterisi gerçekleştirilecek. Etkinliklerin ardından saat 20.00'de Merkezefendi Belediye Orkestrası 90'lar Pop Konseri kostümlü konseptli performans sergileyecek.
Birbirinden keyifli çocuk etkinlikleri de festival boyunca devam edecek. - DENİZLİ
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