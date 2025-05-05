Merkezefendi Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezefendi Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru

Merkezefendi Belediyesi\'nden Vergi Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru

Merkezefendi Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergilerinin birinci taksit ödemelerinin başladığını duyurdu. Ödemeler 2 Haziran 2025'te sona erecek.

05.05.2025 14:41  Güncelleme: 14:43
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Merkezefendi Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin birinci taksiti için ödemeler başladı. Son ödeme tarihinin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü olduğu duyuruldu.

Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergileri'nin birinci taksiti için ödemeler başladı. Ödemeler 2 Haziran Pazartesi gününe kadar devam edecek. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası Veznesi, Merkezefendi Kültür Merkezi Veznesi, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Veznesinde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi. Ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde bulunan vezneler hafta içi 08.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet vereceği ifade edildi.

Merkezefendi Belediyesi, emlak, çevre temizlik ve ilan reklam vergisinin birinci taksitinin ödenmesi hususunda uyarıda bulundu. Merkezefendi Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, 2 Haziran Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin birinci taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Vatandaşlarımız, birinci taksitlerini Merkezefendi Belediyesi'nin web sayfasından kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödemelerini gerçekleştirebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkezefendi Belediyesi'nden Vergi Ödemeleri Hakkında Önemli Duyuru - Son Dakika

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