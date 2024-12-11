Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar için Ürün Fiyatlandırma ve Pazarlama Eğitimi - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar için Ürün Fiyatlandırma ve Pazarlama Eğitimi

Merkezefendi\'de Girişimci Kadınlar için Ürün Fiyatlandırma ve Pazarlama Eğitimi

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen eğitimde, Dr. Öğr. Üyesi Murat Kantar, girişimci kadınlara ürün fiyatlandırma ve pazarlama stratejileri hakkında önemli bilgiler sundu.

11.12.2024 16:12  Güncelleme: 16:14
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Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen Ürün Fiyatlandırma ve Pazarlama Eğitimi girişimci kadınların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

İlçedeki çalışmalarını sürdüren Merkezefendi Belediyesi, ürün alıp satan girişimciler için önemli bir eğitim düzenledi. Dr. Öğr. Üyesi Murat Kantar tarafından verilen Ürün Fiyatlandırma ve Pazarlama Eğitimi'nde birbirinden önemli konular işlendi. Kantar, eğitimde satışlardaki stratejik hamleler, satış yaparken dikkat edilmesi gereken konular, rakiplerden farklı olma, tüketici zihninde yer almak için konumlandırmaya bağlı pazarlama nasıl yapılmalı ve pazarlama sırasındaki hatalar konularına dikkat çekti.

Akabinde fiyatlandırma metotlarına geçirilerek piyasaya sunulacak ürünün fiyatlandırmasında nelere dikkat etmeliyiz, nasıl yöntemler kullanabiliriz konuları üzerinde duruldu. Özellikle tüketicinin para ödemeye değer bulduğu özellikler Dr. Öğr. Üyesi Murat Kantar'ca izah edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar için Ürün Fiyatlandırma ve Pazarlama Eğitimi - Son Dakika

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