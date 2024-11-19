Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başvuruları Başladı

Merkezefendi\'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başvuruları Başladı

Merkezefendi Belediyesi, 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' için başvuruları almaya başladı. Festival, kadın girişimcilere destek olmayı ve sosyalleşme fırsatları sunmayı amaçlıyor.

19.11.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
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Merkezefendi Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'ne kadın girişimciler için başvurular başladı.

İlçe genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla sürdüren Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmaya devam ediyor. Daha önce birçok kez düzenlenen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' aile bütçelerine katkı sağlamaya devam ediyor. Girişimci kadınlar ile Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yapılacak olan kontenjanla sınırlı festivalde yer almak isteyen el emeği üretimi yapan girişimci kadınlar başvurularını 19-20-21 Kasım tarihlerinde Merkezefendi Sanat Merkezi'nden yüz yüze yapabilecek.

"Girişimci kadınlarımızın her zaman yanındayız"

Girişimci kadınlara yaptığı etkinliklerle her zaman destek olacaklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "El emeğiyle üretim yapan kadınlarımızın mutluluğunu, huzurunu ve sosyal hayata katılımını artırmak için ilçemizde birçok çalışma gerçekleştirdik. Bunlardan en önemlisi de geleneksel hale getirdiğimiz 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' oldu. Kültürden sanata, spordan eğitime kadar birçok alanda düzenlediğimiz etkinliklerle kadınlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Sadece el emeği üretimi yapan girişimci kadınlarımızı bir araya getireceğimiz 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' için başvurular başladı. Festivalimiz, birbirinden keyifli etkinlikler ve sıcak bir dayanışma ortamıyla kadınlarımıza hem destek olmayı hem de sosyalleşmeleri için yeni fırsatlar sunmayı amaçlıyor" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Merkezefendi'de Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başvuruları Başladı - Son Dakika

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